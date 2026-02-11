Zatrzymanie na warszawskim Mokotowie: policja w salonie piękności

Policjanci z warszawskiej Woli zatrzymali kobietę, która była ścigana listem gończym w związku z przestępstwem przeciwko wolności seksualnej. Do zatrzymania doszło w jednym z salonów kosmetycznych na Mokotowie. 40-latka została już doprowadzona do zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższe trzy i pół roku.

Działania operacyjne policji z Warszawy: koniec ucieczki przed wymiarem sprawiedliwości

Funkcjonariusze z wydziału kryminalnego prowadzili działania operacyjne mające na celu ustalenie miejsca pobytu poszukiwanej. Kobieta była poszukiwana listem gończym wydanym przez Sąd Okręgowy w Warszawie.

Po uzyskaniu informacji o możliwej lokalizacji, policjanci udali się do jednego z salonów piękności na Mokotowie. Tam zastali 40-latkę, która – jak wynika z ustaleń – była klientką tego miejsca. Zatrzymanie przebiegło bez incydentów, choć kobieta była zaskoczona obecnością funkcjonariuszy. Poszukiwana została przewieziona do jednostki policji w celu dopełnienia formalności.

Szczegóły sprawy: trzy kobiety skazane za przestępstwo seksualne

Z nieoficjalnych informacji wynika, że kobieta została prawomocnie skazana na podstawie art. 197 § 3 Kodeksu karnego. Przepis ten dotyczy gwałtu popełnionego wspólnie i w porozumieniu z inną osobą. Zgodnie z prawem, sprawcy takiego czynu podlegają karze pozbawienia wolności od 3 do 20 lat. W tym przypadku sąd wymierzył karę 3 lat i 6 miesięcy więzienia.

Jak donoszą media, zatrzymana 40-latka jest jedną z trzech kobiet skazanych za zgwałcenie innej kobiety. Na ten moment nie ujawniono szczegółowych okoliczności zdarzenia ani informacji dotyczących pozostałych osób objętych postępowaniem. Policja nie przekazuje dodatkowych informacji dotyczących sprawy.

Art. 197 Kodeksu karnego – jakie kary grożą za przestępstwa seksualne?

Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej należą do najpoważniejszych czynów zabronionych w polskim prawie karnym. W przypadku działania w grupie ustawodawca przewidział surowszą odpowiedzialność karną. Art. 197 § 3 k.k. wskazuje, że jeśli sprawca dopuszcza się gwałtu wspólnie z inną osobą, grozi mu kara wieloletniego pozbawienia wolności.