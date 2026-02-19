PKPar tym samym ponownie negatywnie odniósł się do decyzji Międzynarodowego Komitetu Paralimpijskiego (IPC) o dopuszczeniu rosyjskich i białoruskich sportowców do startu w 14. edycji zimowej paralimpiady w Mediolanie i Cortinie d’Ampezzo.

Polacy nie chcą brać udziału w otwarciu paralimpiady

W oświadczeniu podkreślono, że jest to „nie do zaakceptowania w obliczu trwającej rosyjskiej agresji na Ukrainę”, tym bardziej że wyrażono zgodę na wykorzystanie przez sportowców tych państw flag i hymnów narodowych.

„Popierając decyzję Ministerstwa Sportu i Turystyki, Prezes i Członkowie Zarządu Polskiego Komitetu Paralimpijskiego oraz przedstawiciele Misji Paralimpijskiej nie wezmą więc udziału w ceremonii otwarcia igrzysk” - napisano.

Podobną deklarację MSiT złożyło w środę.

Poza tym PKPar przypomniał, że kluczowe decyzje w sprawie dopuszczenia rosyjskich i białoruskich sportowców do startu w tegorocznych igrzyskach Międzynarodowy Komitet Paralimpijski podjął już we wrześniu ubiegłego roku.

Polski Komitet Paralimpijski wspiera Ukrainę

„Wspierając Ukrainę, Polski Komitet Paralimpijski wielokrotnie protestował w tej sprawie, zwracając się także z prośbą do Europejskiego Komitetu Paralimpijskiego o działania, które miałyby doprowadzić do zmiany postanowień w tym zakresie. Międzynarodowy Komitet Paralimpijski podjął jednak inną decyzję” - zaznaczono.

- Dla mnie straszne jest to, że IPC nie ma uniwersalnych rozwiązań postępowania w stosunku do państw prowadzących działania agresywne. Decyzja o umożliwieniu startu Rosjanom i Białorusinom w sytuacji trwającej wojny jest niedopuszczalna, ale tak naprawdę zapadła już dawno, głosami krajów m.in. z Afryki i Azji. My musimy się do tej sytuacji dostosować. Mamy wspólne stanowisko z MSiT i na otwarciu igrzysk nie będzie nikogo z zarządu PKPar ani naszej misji - powiedział PAP prezes PKPar Łukasz Szeliga.

Jak dodał, nie zapadły jeszcze wiążące decyzje w sprawie udziału w ceremonii otwarcia polskich chorążych i innych sportowców.

Igrzyska paralimpijskie w północnych Włoszech odbędą się w dniach 6-15 marca. Weźmie w nich udział kilkunastoosobowa reprezentacja Polski.