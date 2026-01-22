W czwartek jasne stało się, gdzie swe nowe inwestycje zamierza ulokować firma MAN Truck & Bus, jeden z liderów produkcji samochodów ciężarowych. Wybór padł na Małopolskę.

Zainwestują miliardy. Setki nowych miejsc pracy

Lokalizacja w Niepołomicach, gdzie od lat działa fabryka baterii i samochodów ciężarowych MAN, zwyciężyła z dwoma innymi miejscami w Europie. Jeszcze bowiem jesienią 2025 r. w grze była zarówno Małopolska, jak i Słowacja oraz Niemcy. W czwartek, 22 stycznia stało się pewne, że wybór MAN-a padł na Polskę, a w Niepołomicach podpisano list intencyjny dotyczący inwestycji na terenie Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej.

- Miałem okazję zapoznać się z planami, jakie firma ma tutaj - w Niepołomicach i w Starachowicach. Są one bardzo imponujące. To oznacza, że będzie to wielka inwestycja w Polsce – powiedział wicepremier i minister obrony, Władysław Kosiniak-Kamysz, obecny podczas podpisania listu intencyjnego.

Inwestycja MAN-a składać ma się z dwóch projektów. Pierwszym będzie budowa zautomatyzowanego zakładu produkcji baterii do ciężarówek elektrycznych. Firma planuje wydać na ten cel 3,2 mld. zł, a docelowo nowy zakład produkować ma do 200 tys. baterii rocznie. Szacuje się, iż pracę znajdzie tu 600 osób. Drugi segment to rozbudowa już istniejącej fabryki ciężarówek. Ta inwestycja kosztować ma 2 mld zł, co pozwoli zwiększyć moce produkcyjne i utworzyć dodatkowych 400 miejsc pracy.

- To ambitne plany przejścia do światowej czołówki uniezależnienia łańcucha dostaw w produkcji, które dzisiaj są wytwarzane w Chinach, w Indiach, w Azji, czyli mówię o bateriach elektrycznych. One muszą być wytwarzane w Europie. Musimy się uniezależnić, wtedy będziemy prawdziwie bezpieczni. To jest ta część filozofii, która nam przyświeca – mówił wicepremier.

Miliony złotych na projekt specjalny podwójnego zastosowania

Na zapowiedzianych w czwartek inwestycjach skorzysta też Wojsko Polskie. MAN chce bowiem zainwestować kolejne 120 mln zł w Starachowicach w nowy projekt produkcji samochodów dual-use. W nim pracę znaleźć ma kolejnych 100 osób. Jak przyznaje marszałek województwa małopolskiego, Łukasz Smółka, zapowiedziana inwestycja zmieni mapę przemysłową Małopolski.

- Rozwój produkcji pojazdów specjalnych i rozwiązań typu dual-use wzmacnia bezpieczeństwo, uniezależnia nas od zewnętrznych dostawców oraz buduje nowoczesne kompetencje przemysłowe, które mogą być wykorzystywane zarówno w sektorze cywilnym, jak i na potrzeby służb mundurowych i obronności – mówi marszałek województwa.

MAN od lat jest również partnerem dla Wojska Polskiego, a ostatni kontrakt na dostawę samochodów dla armii zrealizowano pod koniec grudnia 2025 r. Zamówiono wówczas 60 szt. MAN TGM 4x2. Firma związana jest z Polską od 1993 r. Ma zakłady w Niepołomicach, Starachowicach oraz Wrześni i zatrudnia obecnie prawie 7 tys. pracowników.