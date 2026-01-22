Rewolucja płacowa w SOK: Specjaliści i mundurowi pilnie poszukiwani

Dzisiejsza Straż Ochrony Kolei to nowoczesna, uzbrojona formacja, która współpracuje z międzynarodową organizacją RAILPOL i inwestuje w najnowsze technologie. Aby przyciągnąć najlepszych fachowców z rynku, formacja dostosowała swój budżet płacowy do realiów sektora cywilnego. Rekordowe stawki czekają na wysokiej klasy specjalistów, ale stabilne zatrudnienie i liczne dodatki oferowane są także na stanowiskach patrolowych,.

Oto jak prezentują się aktualne oferty pracy prześwietlone przez WP Finanse i widełki płacowe:

Naczelnik wydziału analiz technicznych: od 17 000 zł do 20 000 zł brutto.

Koordynator BIM (w centrali spółki): od 11 000 zł do 15 500 zł brutto.

Inspektor diagnosta ds. automatyki: do 10 000 zł brutto.

Inspektor nadzoru inwestorskiego (specjalizacja instalacyjna): do 10 000 zł brutto.

Inspektor ds. BHP: do 9 000 zł brutto.

Funkcjonariusz w służbie patrolowej (na start): podstawa od 5 000 zł do 6 500 zł brutto.

Średnia płaca funkcjonariusza (po uwzględnieniu dodatków i świadczeń): niemal 8 000 zł brutto.

Kto może zostać funkcjonariuszem SOK?

Służba w SOK jest dostępna dla szerokiego grona kandydatów, jednak ze względu na charakter formacji (uprawnienia zbliżone do policji, praca z bronią), ochotnicy muszą spełnić surowe kryteria ustawowe,.

Wymagania formalne dla kandydatów:

Wiek: ukończone 21 lat.

Obywatelstwo: posiadanie wyłącznie polskiego obywatelstwa.

Służba wojskowa: uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Niekaralność: nienaganna opinia i brak karalności za przestępstwa umyślne.

Wykształcenie: co najmniej średnie (w przypadku służby patrolowej).

Zdrowie: pozytywne orzeczenie komisji lekarskiej, potwierdzające zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacji uzbrojonej.

Formacja stawia na modernizację, co widać nie tylko w zarobkach, ale i w wyposażeniu – funkcjonariusze korzystają ze specjalistycznych pojazdów oraz nowoczesnych systemów informatycznych. Praca w SOK to nie tylko stabilizacja i pewne zatrudnienie, ale także jasna ścieżka awansu oraz szeroki pakiet benefitów socjalnych, co czyni ją atrakcyjną alternatywą dla pracy w innych służbach mundurowych lub korporacjach,. Jeśli spełniasz wymagania i przejdziesz weryfikację dokumentów oraz rozmowę kwalifikacyjną, masz szansę stać się częścią formacji, która skutecznie zrywa z dawnym wizerunkiem "ochrony dworca"