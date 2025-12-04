Za przyjęciem nowelizacji Kodeksu pracy i ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych zagłosowało 234 posłów, 175 było przeciw, a 24 wstrzymało się od głosu.

Wcześniej Sejm odrzucił dwie poprawki złożone przez koło Razem. Ich wnioskodawcy chcieli m.in., by o zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę, pracodawca mógł drogą elektroniczną zawiadamiać reprezentującą pracownika zakładową organizację związkową, tylko jeśli na taki sposób doręczenia zgodzi się organizacja.

Deregulacja przygotowana w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zakłada powiązanie terminu wypłaty ekwiwalentu za urlop z terminem wypłaty wynagrodzenia za pracę. Oznacza to, że ekwiwalent będzie wypłacany w dniu zakończenia pracy. Jeśli termin wypłaty wynagrodzenia nastąpi przed dniem, w którym umowa o pracę się kończy, to ekwiwalent będzie wypłacany w terminie do dziesięciu dni od zakończenia stosunku pracy. Dotychczas wypłata musiała nastąpić w dniu rozwiązania umowy o pracę.

Przepisy zakładają również, że pracodawcy, u których nie działają zakładowe organizacje związkowe, będą musieli zaprosić co najmniej dwuosobową reprezentację pracowników do ustalenia spraw dotyczących zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Dotychczas wymagany był udział jednego reprezentanta, podczas gdy w zakresie prawa pracy wymagana jest obecność co najmniej dwóch pracowników. Rozwiązanie ma na celu ujednolicenie zasad.

Nowela przewiduje również umożliwienie elektronicznego załatwiania spraw między pracownikiem a pracodawcą. Pracownik będzie mógł złożyć elektronicznie wniosek m.in. o udzielenie czasu wolnego w celu załatwienia spraw osobistych czy też o urlop bezpłatny.