Auchan sprzedaje centra handlowe w Polsce. Jedna z największych transakcji roku

Auchan Polska i Ceetrus podpisały przedwstępną umowę sprzedaży ośmiu centrów handlowych w całym kraju. Nabywcą ma zostać węgierski fundusz inwestycyjny Adventum Penta Fund. Transakcja już teraz uznawana jest za jedną z największych na rynku nieruchomości handlowych w Polsce w 2025 roku.

Osiem centrów handlowych Auchan zmienia właściciela

Przedmiotem umowy jest osiem centrów handlowych zlokalizowanych w różnych częściach Polski. Sprzedaż została zrealizowana w formule sale-and-leaseback, co oznacza, że Auchan sprzedaje nieruchomości, ale nadal będzie z nich korzystać.

Auchan zostaje na dłużej – 15 lat najmu

Zgodnie z warunkami transakcji Auchan pozostanie kluczowym najemcą sprzedanych obiektów. Spółka podpisała 15-letnią umowę najmu, która zawiera także gwarantowane opcje jej dalszego przedłużenia. To oznacza, że obecność sieci w tych lokalizacjach nie jest zagrożona.

Jedna z największych transakcji nieruchomościowych 2025 roku

Co mówią o sprzedaży eksperci? Podkreślają, że transakcja pokazuje siłę i odporność polskiego rynku nieruchomości handlowych.

— To potwierdzenie utrzymującego się zaufania kapitału instytucjonalnego do wysokiej jakości infrastruktury handlowej w Polsce — ocenia Karol Brzoskowski, partner w Greenberg Traurig.

Kim są strony transakcji?

Ceetrus to firma inwestująca w nieruchomości komercyjne, projekty rewitalizacji miejskiej oraz inwestycje typu mixed-use. Z kolei Adventum Penta Fund jest częścią węgierskiej Adventum Group, która zarządza portfelem ponad 700 tys. m² nieruchomości komercyjnych i biurowych w Europie Środkowo-Wschodniej.

Auchan nie trzeba nikomu przedstawiać - działa w Polsce od 1996 roku i zarządza rozbudowaną siecią formatów handlowych — od hipermarketów i supermarketów, przez sklepy convenience, po handel internetowy i sklepy autonomiczne. Sprzedaż nieruchomości nie oznacza wycofywania się sieci z polskiego rynku.