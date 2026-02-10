Żaden inny projekt infrastrukturalny nie pochłonął tak znaczącego kapitału. W 2000 r. na szerokopasmowy internet przeznaczono równowartość 1,2 proc. PKB USA. Rosnące wydatki na centra danych są nie tylko odbiciem gwałtownie zwiększającego się popytu na usługi w chmurze i specjalistyczną infrastrukturę do obsługi sztucznej inteligencji, lecz także filozofii przyświecającej menedżerom. Takim jak Sundar Pichai, prezes Alphabetu (właściciel Google’a), który uważa, że większym ryzykiem są zbyt niskie nakłady na AI niż przeinwestowanie. Nawet jeśli – podobnie jak 20 lat wcześniej – firmy przeszacowują zapotrzebowanie na nowe usługi i swoje przyszłe zyski, sztuczna inteligencja powinna przynieść znaczące korzyści gospodarce. – Efekty wdrażania AI już teraz są widoczne w poprawiających się wskaźnikach produktywności. Kevin Warsh, przyszły szef Fed, przekonuje, że implementacja AI ograniczy w przyszłości inflację i tym samym pozwoli utrzymywać niższe stopy procentowe w USA – mówi Aleksander Balcerowski, ekonomista mBanku. Czytaj więcej.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję