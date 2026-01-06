InPost dostał ofertę przejęcia. Zarząd reaguje

InPost poinformował o otrzymaniu wstępnej propozycji przejęcia wszystkich akcji spółki. Informację przekazała firma notowana na giełdzie w Amsterdamie. Choć szczegóły potencjalnej transakcji pozostają tajemnicą, sprawa już wywołała duże poruszenie na rynku i wyraźną reakcję inwestorów.

Specjalny zespół spółki analizuje ofertę

W związku z otrzymaną propozycją powołano specjalny zespół złożony z członków rady nadzorczej oraz zarządu InPostu. Jego zadaniem jest dokładna analiza wszystkich aspektów możliwej transakcji — zarówno finansowych, jak i strategicznych. Spółka podkreśla, że przy podejmowaniu ewentualnej decyzji kluczowe będą interesy InPostu oraz wszystkich jego interesariuszy, w tym akcjonariuszy, pracowników i partnerów biznesowych.

Brak gwarancji finalizacji transakcji przejęcia InPostu

W oficjalnym komunikacie zaznaczono, że nie ma pewności, iż rozmowy zakończą się zawarciem umowy. „Obecnie nie można zapewnić, że doprowadzi to do zawarcia transakcji” — poinformował InPost. Firma nie ujawniła także, kto złożył propozycję przejęcia, zapowiadając jednocześnie, że kolejne informacje będą publikowane tylko wtedy, gdy uzna to za stosowne.

Akcje InPostu mocno w górę

Ogłoszenie o możliwej transakcji zbiegło się z wyraźnym wzrostem kursu akcji InPostu. W ciągu kilku ostatnich sesji notowania wzrosły z 10,30 euro do 11,59 euro, co oznacza ponad 12-procentowy wzrost. Równie dynamicznie zachowywał się wolumen obrotu — podczas jednej z sesji przekroczył 560 tys. akcji, co zwróciło uwagę rynku.

Kto kontroluje InPost?

Co wiadomo o spółce? Wśród największych akcjonariuszy spółki znajdują się:

PPF Group – 28,75 proc.

A&R Investments (wehikuł inwestycyjny Rafała Brzoski) – 12,49 proc.

Advent International Corporation – 6,50 proc.

Norges Bank – 5,01 proc.

Pakiety poniżej 5 proc. posiada również szereg polskich funduszy inwestycyjnych.

InPost to jeden z liderów e-commerce w Europie

Założony przez Rafała Brzoskę InPost jest dziś jednym z kluczowych graczy na europejskim rynku logistyki e-commerce. Na koniec trzeciego kwartału 2025 roku grupa dysponowała blisko 90 tys. punktów out-of-home w 9 krajach Europy. W tym:

niemal 57 tys. Paczkomatów,

ponad 33 tys. punktów PUDO.

Spółka świadczy również usługi kurierskie i fulfillment. Współpracuje z około 100 tys. sprzedawców internetowych.

Rekordowe wolumeny paczek

W trzecim kwartale 2025 roku InPost obsłużył 351,5 mln paczek, co oznacza wzrost o 34 proc. rok do roku. To kolejny dowód na dynamiczny rozwój spółki i rosnącą pozycję na europejskim rynku.