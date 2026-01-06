- InPost dostał ofertę przejęcia. Zarząd reaguje
- Specjalny zespół spółki analizuje ofertę
- Brak gwarancji finalizacji transakcji przejęcia InPostu
- Akcje InPostu mocno w górę
- Kto kontroluje InPost?
- InPost to jeden z liderów e-commerce w Europie
- Rekordowe wolumeny paczek
InPost dostał ofertę przejęcia. Zarząd reaguje
InPost poinformował o otrzymaniu wstępnej propozycji przejęcia wszystkich akcji spółki. Informację przekazała firma notowana na giełdzie w Amsterdamie. Choć szczegóły potencjalnej transakcji pozostają tajemnicą, sprawa już wywołała duże poruszenie na rynku i wyraźną reakcję inwestorów.
Specjalny zespół spółki analizuje ofertę
W związku z otrzymaną propozycją powołano specjalny zespół złożony z członków rady nadzorczej oraz zarządu InPostu. Jego zadaniem jest dokładna analiza wszystkich aspektów możliwej transakcji — zarówno finansowych, jak i strategicznych. Spółka podkreśla, że przy podejmowaniu ewentualnej decyzji kluczowe będą interesy InPostu oraz wszystkich jego interesariuszy, w tym akcjonariuszy, pracowników i partnerów biznesowych.
Brak gwarancji finalizacji transakcji przejęcia InPostu
W oficjalnym komunikacie zaznaczono, że nie ma pewności, iż rozmowy zakończą się zawarciem umowy. „Obecnie nie można zapewnić, że doprowadzi to do zawarcia transakcji” — poinformował InPost. Firma nie ujawniła także, kto złożył propozycję przejęcia, zapowiadając jednocześnie, że kolejne informacje będą publikowane tylko wtedy, gdy uzna to za stosowne.
Akcje InPostu mocno w górę
Ogłoszenie o możliwej transakcji zbiegło się z wyraźnym wzrostem kursu akcji InPostu. W ciągu kilku ostatnich sesji notowania wzrosły z 10,30 euro do 11,59 euro, co oznacza ponad 12-procentowy wzrost. Równie dynamicznie zachowywał się wolumen obrotu — podczas jednej z sesji przekroczył 560 tys. akcji, co zwróciło uwagę rynku.
Kto kontroluje InPost?
Co wiadomo o spółce? Wśród największych akcjonariuszy spółki znajdują się:
- PPF Group – 28,75 proc.
- A&R Investments (wehikuł inwestycyjny Rafała Brzoski) – 12,49 proc.
- Advent International Corporation – 6,50 proc.
- Norges Bank – 5,01 proc.
- Pakiety poniżej 5 proc. posiada również szereg polskich funduszy inwestycyjnych.
InPost to jeden z liderów e-commerce w Europie
Założony przez Rafała Brzoskę InPost jest dziś jednym z kluczowych graczy na europejskim rynku logistyki e-commerce. Na koniec trzeciego kwartału 2025 roku grupa dysponowała blisko 90 tys. punktów out-of-home w 9 krajach Europy. W tym:
- niemal 57 tys. Paczkomatów,
- ponad 33 tys. punktów PUDO.
Spółka świadczy również usługi kurierskie i fulfillment. Współpracuje z około 100 tys. sprzedawców internetowych.
Rekordowe wolumeny paczek
W trzecim kwartale 2025 roku InPost obsłużył 351,5 mln paczek, co oznacza wzrost o 34 proc. rok do roku. To kolejny dowód na dynamiczny rozwój spółki i rosnącą pozycję na europejskim rynku.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję