Zakład Ubezpieczeń Społecznych intensyfikuje działania wobec przedsiębiorców, którzy przed laty zakończyli działalność, ale nie dopełnili formalności wykreślenia firmy z CEIDG. W efekcie ZUS uznaje, że działalność była prowadzona nieprzerwanie i nalicza składki za wiele lat wstecz. Kwoty żądań – wraz z odsetkami – sięgają od kilkuset do nawet 700 tys. zł, co dla wielu osób oznacza finansową katastrofę. O sprawie informuje money.pl.

ZUS szuka pieniędzy, znajdzie je w kieszeniach przedsiębiorców

Sednem problemu jest automatyczne powiązanie wpisu w rejestrze z obowiązkiem ubezpieczeniowym. Nawet jeśli firma faktycznie nie działała, nie generowała przychodów i nie prowadziła żadnej aktywności, ZUS przyjmuje, że samo istnienie wpisu oznacza obowiązek opłacania składek. Dla przedsiębiorców oznacza to nagłe roszczenia obejmujące kilkanaście lat wstecz, często w momencie, gdy są już na etapie życia zawodowego zupełnie niezwiązanego z dawną działalnością.

Rozmówcy cytowani przez money.pl wskazują, że konsekwencje takich decyzji są wyjątkowo dotkliwe. Poza samą należnością główną dochodzą wysokie odsetki, a w razie braku zapłaty – ryzyko egzekucji komorniczej. Problemem jest także to, że decyzje ZUS bywają wydawane w sposób schematyczny, bez realnego badania, czy działalność była faktycznie wykonywana w rozumieniu przepisów.

CEIDG może być źródłem dodatkowych pieniędzy dla ZUS

Eksperci podkreślają, że orzecznictwo sądów, w tym Sądu Najwyższego, wielokrotnie wskazywało, iż obowiązek opłacania składek powstaje tylko wtedy, gdy działalność była realnie prowadzona – w sposób ciągły, zorganizowany i zarobkowy. Sam wpis do CEIDG nie powinien przesądzać o istnieniu tytułu do ubezpieczeń. Mimo to wielu przedsiębiorców nie decyduje się na odwołanie, obawiając się długiego i kosztownego sporu z instytucją.

Skala zjawiska rośnie, a skutki mogą być dramatyczne dla osób, które przed laty wyjechały za granicę lub zmieniły ścieżkę zawodową, przekonane, że sprawy w Polsce są zamknięte. Zdaniem rozmówców cytowanych przez money.pl brak reakcji na decyzję ZUS to największe zagrożenie – nieodwołana decyzja staje się ostateczna i może być podstawą do egzekucji, nawet jeśli była oparta wyłącznie na formalnym wpisie w rejestrze.