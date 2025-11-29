Ostrzeżenie GIS: dlaczego eyeliner został wycofany ze sprzedaży?

Główny Inspektorat Sanitarny poinformował o wycofaniu z rynku popularnego kosmetyku do makijażu oczu. W produkcie stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego stężenia barwnika Carbon Black (CI 77266, nano), który w zbyt dużej ilości nie może być stosowany w kosmetykach zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dobrowolne wycofanie produktu przez producenta

O nieprawidłowościach poinformowała firma MARKWINS BEAUTY BRANDS INTERNATIONAL Ltd., producent kosmetyków marki Wet n Wild. Producent podjął decyzję o dobrowolnym wycofaniu produktu Wet n Wild Proline Felt Tip Eyeliner. Według zgłoszenia mógł on trafić do obrotu na terenie Polski, dlatego konsumenci proszeni są o zwrócenie szczególnej uwagi na posiadane egzemplarze.

Szczegóły dotyczące wycofanego kosmetyku

Nazwa produktu: Wet n Wild Proline Felt Tip Eyeliner

Numer produktu: E8752

EAN: 4049775587527

Producent: Markwins Beauty

Numery partii: wszystkie partie

Przedsiębiorca poinformował już swoich klientów o wycofaniu eyelinera ze sprzedaży. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują sytuację i prowadzą działania nadzorcze na rynku kosmetycznym.