Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku GUS w listopadzie wzrosły o 2,4 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem zeszłego roku, a w stosunku do października wzrosły o 0,1 proc.

Przed miesiącem wzrost cen, w ujęciu rocznym, był o 0,4 pkt proc. wyższy (2,8 proc.). To też najniższy wynik od kwietnia 2024 r., gdy ceny w gospodarce również wzrosły o 2,4 proc.

Jak podał w piątek GUS ceny w kategorii „żywność i napoje bezalkoholowe” w tym miesiącu wzrosły o 2,7 proc. Z kolei koszt energii poszedł w górę o 2,7 proc., a ceny paliw spadły o 1,9 proc.

Poniżej celu inflacyjnego NBP

Wynik za listopad oznacza, że wzrost cen ponownie znalazł się poniżej linii celu inflacyjnego Narodowego Banku Polskiego. Ten poziom ustalony jest na 2,5 proc. z możliwym wahaniem o 1 pkt. proc. w górę lub w dół.

To ważna informacja w kontekście zbliżającej się decyzji Rady Polityki Pieniężnej o stopach procentowych. Grudniowe posiedzenie RPP zaplanowane jest na przyszły tydzień.

W listopadzie i październiku RPP - również pod wpływem danych o inflacji - obniżała poziom stóp procentowych.