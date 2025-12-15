Zełenski, Witkoff i Kushner na spotkaniu w Berlinie
W spotkaniu delegacji USA i Ukrainy uczestniczyli Steve Witkoff, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oraz Jared Kushner, zięć prezydenta USA Donalda Trumpa.
„Przedstawiciele przeprowadzili pogłębione rozmowy… osiągnięto znaczny postęp i spotkają się ponownie jutro rano” – napisał Witkoff w poście na X.
Szczegóły rozmów w Berlinie nie są znane, wiadomo, że mają być kontynuowane w poniedziałek. Wciąż nie jest jednak jasne, w jakim formacie i z którymi szefami państw lub rządów w Europie.
Zawieszenie broni na Ukrainie? W poniedziałek rozmowy w Berlinie
W poniedziałek w Berlinie odbędą się rozmowy wysokiego szczebla dotyczące planów zawieszenia broni na Ukrainie. W niemieckiej stolicy oczekiwani są m.in. prezydent Francji Emmanuel Macron, premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, premier Włoch Giorgia Meloni oraz premier Holandii Dick Schoof. Z komunikatów strony ukraińskiej wynika, że rozmowy mają dotyczyć m.in. gwarancji bezpieczeństwa, odbudowy kraju oraz porozumienia politycznego kończącego wojnę.
