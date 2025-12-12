Po rewizji przyjętej przez rząd pod koniec września polskie KPO składa się z 57 inwestycji i 54 reform. Nasz kraj ma uzyskać ok. 232 mld zł (54,71 mld euro), w tym 107 mld zł (25,27 mld euro) w postaci dotacji i 124,8 mld zł (29,44 mld euro) w formie preferencyjnych pożyczek.
W czasie rewizji planów kraje członkowskie nie mogą zgłaszać wniosków o płatność. Dlatego sfinalizowanie tego procesu było niezbędne, by Polska zdążyła z wysłaniem szóstego i siódmego wniosku o płatność z KPO, co według Ministerstwa Funduszy jest planowane na koniec grudnia br. (PAP)
