Głośna afera gruntowa na Podkarpaciu z PiS-em w tle. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie działek sprzedawanych z ogromnym zyskiem

Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie oficjalnie wszczęła śledztwo w związku z tzw. podkarpacką aferą gruntową. Sprawa dotyczy podejrzeń o niewłaściwe wykonanie obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych w związku z obrotem trzema nieruchomościami rolnymi, do których doszło za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości (PiS) w latach 2020-2023.

Według ustaleń, operacje te miały umożliwić Mariuszowi Królowi, byłemu zastępcy dyrektora rzeszowskiego oddziału Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR), uczestnictwo w jednych z najbardziej dochodowych transakcji gruntami w regionie. W jednym z przypadku, działka nabyta za 256 tys. zł została sprzedana za około 17 mln zł.

Afera gruntowa na Podkarpaciu z PiS-em w tle

Cała historia zaczęła się niepozornie, od zakupu działek rolnych w miejscach, które dopiero w oczach inwestorów zaczynały nabierać strategicznego charakteru. Z każdym kolejnym miesiącem stawało się jednak jasne, że te transakcje nie były przypadkowe. Działka w Nienadowej, nabyta za 256 tys. zł, w krótkim czasie została sprzedana za kwotę podejrzanie większą, a kupującym okazała się spółka przygotowująca miejsce pod budowę kolejnego marketu sieci Biedronka, należącej do Jeronimo Martins.

Ten sam schemat działania - afera gruntowa na Podkarpaciu z PiS-em w tle

Z czasem wyszło na jaw, że podobnych transakcji na rynku nieruchomości było znacznie więcej. Wszędzie tam pojawiał się ten sam schemat działania:

ziemia kupowana była jako grunt rolny,

KOWR nie korzystał z prawa pierwokupu,

zgody na szybkie odsprzedanie działek wydawano w ekspresowym tempie.

Afera gruntowa na Podkarpaciu z PiS-em w tle - zainteresowanie opinii publicznej

Zaczęły narastać wątpliwości dotyczące legalności i przejrzystości przeprowadzanych transakcji. Dlaczego? Król zajmował istotne stanowiska publiczne, m.in. w KOWR oraz w urzędzie gminy Orły, gdzie pełnił funkcję zastępcy wójta. Sprawą zainteresowała się opinia publiczna i posłowie z Polskiego Stronnictwa Ludowego (PSL), z posłem Adamem Dziedzicem na czele.

Król odpowiadał na wszelakie zarzuty atakami. Twierdził, że politycy manipulują faktami. Niewiele mu to pomogło. Został odwołany z funkcji zastępcy wójta gminy Orły. Pewne kroki podjął również KOWR, który poinformował, że wszelakie decyzje dotyczące nieruchomości związanych z Królem zostały objęte wewnętrzną kontrolą.

Afera gruntowa na Podkarpaciu z PiS-em w tle. Śledztwo prowadzi prokuratura

W tym czasie sprawą zaczęła zajmować się również prokuratura w Rzeszowie. Śledczy badają, czy mogło dojść do zaniechania lub nadużycia obowiązków, które mogło przynieść korzyść majątkową osobom uczestniczącym w transakcjach. Jak donoszą media, postępowanie dotyczy zarzutów z art. 231 § 2 kodeksu karnego, związanych z możliwym niedopełnieniem obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej. Mają one związek przede wszystkim z trzema transakcjami:

1. Nienadowa (17 marca 2020 – 12 maja 2021)

Urzędnicy KOWR mieli nie wykonać prawa pierwokupu wobec nieruchomości rolnej w Nienadowej, objętej warunkową umową sprzedaży z 16 marca 2020 r. Następnie, 14 kwietnia 2021 r., wydano zgodę na zbycie tej działki przed upływem wymaganego pięcioletniego okresu, a kolejne zaniechanie pierwokupu dotyczyło warunkowej umowy sprzedaży z 4 maja 2021 r. Te działania – zdaniem prokuratury – mogły działać na szkodę interesu publicznego.

2. Wapowce (26 sierpnia – 2 września 2021)

W przypadku działki w Wapowcach urzędnicy KOWR Oddziału Terenowego w Rzeszowie nie skorzystali z prawa pierwokupu przy warunkowej umowie sprzedaży z 26 sierpnia 2021 r., co również mogło naruszać interes publiczny.

3. Przeworsk (7 lutego 2022 – 28 czerwca 2023)

Dotyczyło to nieruchomości w Przeworsku, wobec której KOWR nie podjął działań związanych z pierwokupem przy zawieranych warunkowych umowach sprzedaży z 4 lutego 2022 r. i 26 czerwca 2023 r. Takie decyzje mogły również działać na szkodę interesu publicznego.

- Ponadto w śledztwie weryfikowana będzie kwestia zgodności z prawdą oświadczeń majątkowych byłego Zastępcy Dyrektora Oddziału Terenowego KOWR w Rzeszowie, złożonych w latach 2018-2025 w związku z wykonywaniem mandatu radnego Sejmiku Województwa Podkarpackiego, a następnie pełnieniem funkcji Zastępcy Wójta Gminy Orły – informuje prokurator Krzysztof Ciechanowski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie.

Wiele wskazuje na to, że to będzie jedna z najgłośniejszych afer gruntowych w Polsce.