Od początku roku notowania akcji KGHM poszły w górę o 90 proc. Wśród spółek z indeksu WIG20, skupiającego największe firmy notowane na GPW, lepszy wynik zanotował w tym okresie tylko Orlen. Stopą zwrotu KGHM wyróżnia się także na tle europejskiej konkurencji, wchodzącej w skład indeksu STOXX Euro 600 Basic Resources, który w tym roku zyskał 15 proc. W poniedziałek notowania akcji doszły do poziomu 222,90 zł, jedynie 10 zł niższego od historycznego maksimum z maja 2021 r.

– Notowania akcji podążają za cenami surowców – mówi Jakub Szkopek, analityk Erste Securities.

Miedź, główny produkt KGHM, podrożała w tym roku o ponad 25 proc. Cena tony surowca na London Metal Exchange przekroczyła 11,3 tys. dol. za tonę i jest najwyższa w historii.

– Ten rok jest wyjątkowy pod względem nadzwyczajnych zakłóceń w produkcji. Z reguły różnego rodzaju nieprzewidziane wydarzenia ograniczają deklarowaną przez firmy produkcję o 5 proc. W tym roku wskaźnik ten wyniesie 7-8 proc. – zwraca uwagę Szkopek.

Według ekonomistów Goldman Sachs cena miedzi w latach 2026–2027 będzie utrzymywać się w przedziale 10–11 tys. dol. za tonę. W dalszej przyszłości, gdy produkcja przestanie nadążać za rosnącym popytem i rynek znajdzie się w deficycie, cena miedzi będzie zmierzać w kierunku 15 tys. dol.

Zdaniem ekspertów The International Copper Study Group, organizacji skupiającej państwa zaangażowane w produkcję i przetwarzanie miedzi, deficyt podaży w wysokości 150 tys. t pojawi się już w przyszłym roku. ICSG ocenia, że zapotrzebowanie na miedź rafinowaną wzrośnie w przyszłym roku o 2,1 proc., do 28,7 mln t. KGHM wyprodukował w zeszłym roku 730 tys. t miedzi, co daje firmie miejsce w pierwszej dziesiątce na świecie.

Najwyższe w historii są także notowania srebra. W tym roku podrożało ono o niemal 100 proc. Pod koniec listopada cena uncji zbliżyła się do 60 dol. Według Jakuba Szkopka hossę w tym roku napędza taniejący dolar i obniżki stóp procentowych ze strony banków centralnych, takie jak Fed czy EBC.

Dla KGHM, który produkuje 1,3–1,4 tys. t srebra, co daje firmie 2-3 miejsce na świecie, wzrost ceny szlachetnego metalu o 10 dol. za uncję przekłada się na ponad 400 mln dol. (ok. 1,5 mld zł) dodatkowych przychodów. Przy założeniu, że koszty nie wzrosną, kwota ta, pomniejszona o podatek, przekłada się na zysk firmy. Przez ostatnie 12 miesięcy cena srebra poszła w górę o ponad 20 dol. za uncję.

Kosztowne wydobycie w Polsce

W tle trwającej hossy na miedzi i akcjach KGHM spółka ma do rozwiązania istotne problemy związane ze spadającą produkcją podstawowego surowca w Polsce. Firma zdecydowała o wybudowaniu trzech nowych szybów, które mają kosztować ok. 9 mld zł.

– Z reguły firmy inwestują w rozwój produkcji tam, gdzie mogą wydobywać surowiec jak najtaniej. Dla KGHM naturalnym wyborem byłoby Chile, tymczasem spółka zdecydowała się na Polskę. To sugeruje, że decyzja podjęta została z uwzględnieniem czynników politycznych – ocenia Jakub Szkopek. Niemal 32 proc. akcji KGHM, dających kontrolę nad firmą, należy do Skarbu Państwa.

W chilijskiej kopalni Sierra Gorda, gdzie produkcję uruchomiono w 2014 r., koszt produkcji miedzi wynosi 1 dol. za funt. W Polsce jest ponad trzy razy wyższy. W Polsce, na którą przypada 70 proc. produkcji miedzi w KGHM, surowiec wydobywa się w głębinowych kopalniach. Dodatkowo jakość eksploatowanych złóż spada – przy tym samym poziomie wydobycia KGHM produkuje z nich mniej miedzi. Sierra Gorda to kopalnia odkrywkowa o nieporównywalnie niższych kosztach.

Dodatkowe wątpliwości dotyczące rozwoju wydobycia w Polsce związane są ze zmianami demograficznymi i spadającą atrakcyjnością pracy w górnictwie.

– Już teraz firmy wydobywcze z państw wysoko rozwiniętych sygnalizują, że mają problemy ze znalezieniem chętnych do pracy. Młodzi ludzie po prostu nie chcą być górnikami. Obawiam się, że sytuacja pod tym względem, biorąc pod uwagę spadek liczby osób w wieku produkcyjnym w Polsce, tylko się pogorszy do 2040 r., gdy KGHM będzie uruchamiał wydobycie w nowych szybach – ocenia Szkopek. ©℗