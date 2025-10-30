Grupa KGHM Polska Miedź, zaliczana do dziesiątki największych producentów miedzi na świecie, planuje dokończyć proces optymalizacji swojego portfela aktywów zagranicznych przed podjęciem decyzji o zaangażowaniu w nowe przedsięwzięcia. Prezes spółki, Andrzej Szydło, ocenia, że Grupa posiada niezbędną wiedzę ekspercką i doświadczenie, które w przyszłości pozwolą jej na inwestowanie za granicą w obszarze metali nieżelaznych. Spółka rozważa zarówno projekty wydobywcze, jak i inwestycje w infrastrukturę hutniczą.

Strategiczne plany KGHM: w które metale nieżelazne w Polsce i za granicą będzie inwestować spółka?

Prezes Andrzej Szydło w rozmowie z PAP Biznes podkreślił szerokie spektrum zainteresowań KGHM w kontekście rozwoju globalnego:

"Mamy wiedzę ekspercką w obszarze metali nieżelaznych i chcemy rozwijać się w przyszłości także w innych lokalizacjach, w kraju i za granicą. Interesuje nas wszystko, co jest związane z miedzią, niklem, srebrem, złotem i molibdenem" – wskazał Prezes KGHM.

Prezes Szydło ocenił, że doświadczenie zdobyte przez lata – zwłaszcza po akwizycji Quadra w 2012 roku – w poruszaniu się po międzynarodowych przepisach, przygotowało organizację do rozwoju na nowych projektach za granicą. Zaznaczył, że rozważane są różne formy zaangażowania: od wejścia w istniejące złoża jako udziałowiec, po uruchomienie projektów finansowanych w dużej części zewnętrznie. Grupa mogłaby również rozważyć budowę zakładu wzbogacania rudy lub huty miedzi za granicą w celu poszukiwania efektów synergii.

Jak polityka Donalda Trumpa wpłynie na zagraniczne inwestycje KGHM w USA?

Szef KGHM wskazał na potencjalne szanse, jakie stwarza polityka prezydenta Stanów Zjednoczonych, Donalda Trumpa, mająca na celu odbudowę przemysłu miedziowego w USA.

"Polityka celna będzie bowiem taka, żeby amerykańskie zasoby pierwotne przetapiać w Stanach Zjednoczonych, a nie eksportować koncentrat i później kupować katody, czy też produkty z miedzi. W krótkim okresie trzeba będzie tam wybudować 1-2 huty, a my mamy doświadczenie, więc moglibyśmy w takim projekcie uczestniczyć" – ocenił Prezes.

Jednocześnie Prezes Szydło zalecił ostrożność, zwracając uwagę na niepewność, czy ta polityka utrzyma się w dłuższym okresie.

Optymalizacja kluczowych aktywów: co dalej z kopalniami Sierra Gorda i Robinson?

Zanim KGHM podejmie decyzję o nowych inwestycjach, priorytetem pozostaje dokończenie procesu optymalizacji portfela posiadanych aktywów. Kluczowymi projektami Grupy, które przynoszą obecnie dobre wyniki, są chilijska kopalnia odkrywkowa Sierra Gorda oraz amerykańska kopalnia Robinson.

Prezes Szydło wykluczył dezinwestycję kluczowych, rentownych aktywów. W odniesieniu do chilijskiego przedsięwzięcia (gdzie KGHM International posiada 55 proc. udziałów wspólnie z South32), zapowiedział:

"Ustaliliśmy z prezesem South32, że dyskusja o zwiększaniu czy zmniejszaniu udziałów będzie możliwa, gdy wspólnie zrobimy z tego aktywa perełkę, poprawimy wyniki i dopiero wtedy będziemy się zastanawiać, co dalej."

W przypadku kopalni Robinson (USA) konieczna jest dłuższa perspektywa i analiza opłacalności:

"trzeba patrzeć w dłuższej perspektywie i zastanowić się, czy eksploatować ją do pewnego momentu i sprzedać, czy liczyć się z kosztami rekultywacji" – dodał.

Jednocześnie Grupa kontynuuje w Kanadzie projekt Victoria, czyli budowę kopalni głębinowej miedzi i niklu. Inwestycja ta ma być samofinansująca się w ramach KGHM International, bez konieczności zasilania środkami ze spółki-matki.