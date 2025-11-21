- Będę strażnikiem praw parlamentu i demokratycznego ustroju państwa opisanego w naszej konstytucji. To konstytucja gwarantująca sprawiedliwość społeczną, ład instytucjonalny, pluralizm polityczny, równość obywateli wobec prawa, społeczną gospodarkę rynkową, powszechny dostęp do służby zdrowia, edukacji, kultury i mieszkań jest podstawą funkcjonowania państwa polskiego - powiedział Czarzasty w wyemitowanym w piątek wieczorem telewizyjnym orędziu.

Podkreślił przy tym, że polityczny problem tkwi nie w przepisach konstytucyjnych, tylko w działaniach środowisk, które chcą zasady konstytucyjne łamać. - Te zasady są proste: prezydent reprezentuje, rząd rządzi - zaznaczył, zapowiadając też, że postawi tamę każdym próbom wprowadzenia innego modelu niż ten, na który obywatele Polski umówili się w referendum konstytucyjnym 1997 roku.

Wskazał też, że zmiana na stanowisku marszałka Sejmu jest dowodem na to, że koalicja rządowa ma stabilną większość. - Strona demokratyczna wygrała wybory 15 października i będzie rządzić na podstawie woli wyborców co najmniej dwa lata. To będą dobre dwa lata dla Polski - zapewnił. (PAP)