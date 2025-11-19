W środę w samo południe Włodzimierz Czarzasty ogłosił podczas konferencji prasowej pierwsze decyzje po objęciu funkcji marszałka Sejmu. Nowym szefem Kancelarii Sejmu został Marek Siwiec, w latach 1997–2004 szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego w czasach prezydentury Aleksandra Kwaśniewskiego. Jego zastępcą został Jerzy Woźniak, związany ze Stowarzyszeniem „Ordynacka”. Na stanowisku wiceszefa kancelarii pozostał również Dariusz Salomończyk, który sprawuję tę funkcję od 2016 r.

– W tym składzie będzie pracowała od przyszłego tygodnia, bo ten tydzień kończy swoją pracę człowiek, którego cenimy i szanujemy, pan minister Jacek Cichocki – przekazał Włodzimierz Czarzasty. Szefem gabinetu marszałka został z kolei dr Bartosz Machalica, politolog, współzałożyciel Centrum im. Ignacego Daszyńskiego. Zastąpił na tym stanowisku Stanisława Zakroczymskiego.

Potwierdziły się również doniesienia DGP w sprawie „grubych” decyzji. Podczas konferencji marszałek podpisał również zarządzenie w sprawie zakazu sprzedaży napojów alkoholowych w budynków i na terenach pozostających w zarządzie Kancelarii Sejmu. – To jest to zarządzenie, właśnie je podpisałem – przedstawił Czarzasty, prezentując dokument. Zakaz ma wejść w życie 24 listopada.

Zmiany mają dotyczyć także rozliczania kilometrówek przez parlamentarzystów. – Uprzejmie państwa informuję, że zarządzanie w sprawie kilometrówek zostanie w najbliższym czasie podpisane i będzie obowiązywało od 1 stycznia 2026 r. (…) Jest to zarządzenie dotyczące każdego posła i posłanki – przekazał lider Nowej Lewicy.

– To zarządzenie jest już przygotowane. Ale zostanie powołany zespół, do którego zaprosimy przedstawiciela z każdego klubu i koła. (…) Po tych konsultacjach zostanie podpisane zarządzenie – podkreślił Czarzasty. Jak poinformował, kolejne zmiany są również na horyzoncie. Część z nich marszałek przedstawi w orędziu, które ma wygłosić w piątek.