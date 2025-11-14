„Nie widać, aby w najbliższych latach miało się to zmienić” - uważa „FAZ”.

W opinii dziennika z Frankfurtu „spór między rządem a prezydentem Karolem Nawrockim o awans 46 sędziów jest kontynuacją walki o władzę, która w dłuższej perspektywie może coraz bardziej paraliżować polskie sądownictwo”.

„FAZ” oceniła też, że rząd nie może łatwo odrzucić argumentacji prezydenta jako niezgodnej z prawem, jak czynił to wcześniej w odniesieniu do decyzji jego poprzednika, Andrzeja Dudy. „Teoretycznie, krytycy reformy wymiaru sprawiedliwości przez prawicowy rząd PiS w latach 2015–23 powinni w tym konkretnym przypadku nawet pochwalić prawicowo-konserwatywnego prezydenta (co ironicznie uczynił już minister sprawiedliwości Waldemar Żurek)” - czytamy w dzienniku.

„FAZ” przypomniała, że awanse przygotowała upolityczniona przez PiS Krajowa Rada Sądownictwa, uznawana przez liberalną część klasy politycznej i sądy europejskie za organ niezgodny z konstytucją. „Jednak Nawrocki uzasadnił swoją odmowę względami politycznymi. Dał do zrozumienia, że w ciągu pięciu lat swojej kadencji nie mianuje sędziów, którzy otwarcie krytykowali polityczną instrumentalizację wymiaru sprawiedliwości przez PiS. W ten sposób i tak już nadwyrężone państwo prawa ulega dalszemu osłabieniu” - podsumowano.

Prezydent ogłosił w środę, że odmówił powołania 46 sędziów, i że w ciągu najbliższych pięciu lat nie będzie awansował osób podważających konstytucyjne uprawnienia prezydenta, polską konstytucję i polski system prawny. Zarzucił też części sędziów kierowanie się „złymi podszeptami” ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka. Według Nawrockiego te sugestie „zachęcają sędziów do kwestionowania porządku konstytucyjno-prawnego Rzeczpospolitej”.

W środę wieczorem resort sprawiedliwości poinformował, że otrzymał z Kancelarii Prezydenta pismo o odmowie powołania sędziów, ale bez uzasadnienia. Prezydent przekonuje, że jego decyzje nie wymagają formalnego uzasadnienia i że sędziowie powinni zajmować się orzekaniem, a nie „zamienianiem sal sądowych w salę sejmową”.

ipa/ rtt/ lm/