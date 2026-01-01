Oszustwa podatkowe na terenie całego kraju

Według ustaleń prokuratury, grupa działająca na terenie Polski obejmowała zarówno osoby fizyczne, jak i podmioty gospodarcze – w toku postępowania zbadano działalność 453 firm. Celem grupy było popełnianie przestępstw skarbowych, w tym narażanie podatku VAT na wielkie straty. Przykładowo, jeden z oskarżonych w latach 2011–2013 naraził skarb państwa na uszczuplenie podatku VAT o ponad 15 mln zł.

Prokuratura w Toruniu o metodzie działania oszustów

Oskarżeni wykorzystywali nierzetelne faktury VAT, składając w urzędach skarbowych fałszywe deklaracje VAT-7, w których podawali nieprawdziwe informacje o nabyciu towarów. Mechanizm ten umożliwiał również innym osobom składanie fałszywych deklaracji, przyczyniając się do dalszego uszczuplenia należnego podatku.

Dodatkowo, jak ustalono w śledztwie, oskarżeni prowadzili szereg transakcji bankowych mających na celu ukrycie pochodzenia i miejsca przechowywania środków uzyskanych w wyniku przestępstw. Chodzi między innymi o obrót towarami takimi jak złom metali kolorowych i stali, katody miedzi i niklu, gąski aluminium i ołowiu, blachy złota oraz granulat złota i srebra.

Co im grozi za zarzucane czyny?

Wobec podejrzanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci poręczeń majątkowych, a na poczet przyszłych kar zabezpieczono mienie, w tym nieruchomości, biżuterię, samochody oraz środki finansowe. Za zarzucane czyny grozi kara pozbawienia wolności do 10 lat.