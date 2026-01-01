Tragiczna noc sylwestrowa w Crans-Montana w Szwajcarii

W noc sylwestrową w popularnym kurorcie narciarskim Crans-Montana na południu Szwajcarii doszło do eksplozji i pożaru. Informację potwierdziła regionalna policja kantonu Valais, zaznaczając jednocześnie, że zdarzenie nie jest uznawane za akt o charakterze terrorystycznym.

Możliwa przyczyna: pirotechnika podczas koncertu

Według wstępnych ustaleń, do wybuchu mogło dojść w trakcie wydarzenia sylwestrowego. Szwajcarskie media, w tym portal Blick, informują, że przyczyną eksplozji mogło być użycie fajerwerków wewnątrz lokalu, co doprowadziło do serii detonacji i pożaru. Te informacje są obecnie weryfikowane przez śledczych.

Wielu rannych w ciężkim stanie po wybuchu w Szwajcarii

Władze poinformowały, że jest wiele ofiar, a znaczna część poszkodowanych doznała poważnych obrażeń. Ranni byli transportowani do szpitali zarówno karetkami, jak i śmigłowcami ratunkowymi. Na miejscu działały helikoptery medyczne z pobliskiego Sionu. Na ten moment wiadomo, że dziesiątki osób poniosły śmierć, a około 100 zostało rannych w wyniku eksplozji i pożaru.

Akcja ratunkowa i zabezpieczenie terenu

Służby ratunkowe pojawiły się w Crans-Montana niemal natychmiast po zgłoszeniu. Straż pożarna szybko opanowała ogień, a policja zabezpieczyła teren wokół miejsca tragedii. Wprowadzono także czasową strefę zakazu lotów nad kurortem, aby umożliwić sprawne działania ratowników.

Trwa dochodzenie policji w sprawie tragedii w Szwajcarii

Policja kantonu Valais prowadzi szczegółowe postępowanie mające na celu ustalenie dokładnych okoliczności zdarzenia. Na obecnym etapie nie ma jednoznacznych informacji, czy wśród ofiar śmiertelnych są obywatele innych państw. Śledczy nie wykluczają żadnego scenariusza poza atakiem o charakterze terrorystycznym.

Kurort znany z luksusu pogrążony w żałobie

Crans-Montana w Szwajcarii to jeden z najbardziej renomowanych ośrodków narciarskich w Alpach, regularnie odwiedzany przez turystów z całego świata. Sylwestrowa tragedia wstrząsnęła zarówno mieszkańcami, jak i gośćmi regionu, który dotąd kojarzony był z bezpieczeństwem, prestiżem i spokojem.