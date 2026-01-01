Przed wtorkowym posiedzeniem rządu premier powiedział, że liczy na pilne spotkanie z prezydentem. Podkreślił, że rząd i ośrodek prezydencki powinny - w interesie Polski - koordynować wszystkie swoje działania w wymiarze międzynarodowym tym bardziej, że w najbliższym czasie mogą się ważyć decyzje ws. Ukrainy.

"Nie ma ustalonej daty"

Rzecznik rządu, pytany w czwartek w TVN24 o datę spotkania, odparł: „nie znam daty, nie ma ustalonej daty”. - Myślę, że do tego spotkania powinno dojść na początku stycznia - przyznał.

Szłapka odniósł się też do pierwszego noworocznego orędzia prezydenta. Pytany, czy usłyszał w nim wolę współpracy z rządem, stwierdził, że przede wszystkim słyszał chęć mówienia „ja”. - Myślę, że na takiej funkcji od każdego polityka wymaga się mówienia „my”. Po to się startuje w wyborach i stara się w nich wygrywać, żeby pełnić funkcję publiczną, (...) myśleć o interesie dobra publicznego - powiedział rzecznik rządu.

- Liczę na to, że prezydent i jego otoczenie dorosną do momentu, że w tych najważniejszych sprawach da się współpracować - dodał Szłapka. Prezydentowi życzył, by „odłożył na bok interes partyjny i by z każdym miesiącem dojrzewał do swojej funkcji”.

Noworoczne orędzie prezydenta Karola Nawrockiego

W środę w noworocznym orędziu Karol Nawrocki powiedział, że Polacy, wybierając go na prezydenta, uznali, że chcą zmiany. Zaznaczył, że kierunkiem, w którym Polska powinna zmierzać w 2026 r., jest rozwój, bezpieczeństwo i lepsze życie obywateli.

Prezydent przypomniał też o zaproszeniu Polski na przyszłoroczny szczyt G20. - Polska w G20 to musi być kierunek na kolejne lata i dekady - oświadczył. Wskazał, że tylko państwo silne gospodarczo może być silne militarnie. Nawrocki dodał, że „Polska jest silna w NATO, ale przede wszystkim musimy liczyć na siebie”.

Noworoczne orędzie premiera Donalda Tuska

W czwartek orędzie noworoczne wygłosił również premier Tusk. Stwierdził w nim, że 2026 będzie rokiem polskiego przyspieszenia. - Przyspieszymy budowę najsilniejszej armii w Europie. Przyspieszymy wielkie inwestycje infrastrukturalne. To będzie rok szybkiego zdobywania Bałtyku(...). Intensywna repolonizacja i odbudowa przemysłu, w tym przemysłu obronnego – wyliczył szef rządu.

Zapowiedział „dociśnięcie śruby przestępcom wszelkiej maści, czy to będzie król kiboli, handlarz narkotyków, skorumpowany polityk czy prorosyjski bojówkarz”. - Każdy bez wyjątku, kto łamie prawo, w nadchodzącym roku gorzko tego pożałuje - zapewnił premier.(PAP)