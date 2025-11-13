Coraz więcej sklepów zaczyna usuwać wskazane partie z półek, a producenci potwierdzają, że akcja wycofania obejmuje całą Polskę. Konsumenci proszeni są, by jak najszybciej sprawdzić numery partii w domu, bo zagrożenie nie jest „teoretyczne”.

Sanepid: popularne produkty Knorr wycofywane z półek. Co znaleziono?

Sanepid został poinformowany przez europejski system RASFF oraz Unilever Polska o potencjalnym zagrożeniu: do konkretnych partii mogły dostać się fragmenty metalu i/lub gumy.



To nie są kosmetyczne zanieczyszczenia – takie elementy mogą spowodować skaleczenia, uszkodzenia przewodu pokarmowego czy zakrztuszenie. Dlatego GIS zaleca, by nie spożywać wskazanych partii w żadnych okolicznościach.

Pełna lista produktów Knorr wycofanych przez GIS. Sprawdź numery partii i daty ważności

Poniżej lista, którą GIS opublikował w oficjalnym komunikacie (13 listopada 2025). Wycofanie dotyczy tylko wskazanych niżej numerów.

Zupy Knorr z ryzykiem zanieczyszczenia. Oto partie wskazane przez GIS

Knorr Zupa Borowikowa – 528008C93, 528108C93 – 30 kwietnia 2027

– 528008C93, 528108C93 – Knorr Zupa Biały Barszcz – 528314C93 – 31 stycznia 2027

– 528314C93 – Knorr Zupa Krem z Kurek (6×1 kg) – 528220C93 – 31 stycznia 2027

– 528220C93 – Knorr Zupa Żurek (6×1,4 kg) – 528016C93 – 3 października 2026

Fixy i Zapiefixy Knorr do natychmiastowego zwrotu. Te partie są na liście GIS

Knorr Zapiefix Szynka – 527902C93, 528002C93 – 31 stycznia 2027

– 527902C93, 528002C93 – Knorr Zapiefix Vege – 527922C93 – 30 kwietnia 2027

– 527922C93 – Knorr Fix 4 Sery Spaghetti – 527822C93, 527922C93 – 30 kwietnia 2027

– 527822C93, 527922C93 – Knorr Fix Chrupiący Kurczak Czosnek – 527902C93 – 30 kwietnia 2027

Przyprawy i żelatyna Knorr wycofane z rynku. Sprawdź, czy masz te opakowania

Knorr Delikat przyprawa uniwersalna 1×3 kg – 528117C93 – 30 kwietnia 2027

– 528117C93 – Knorr Żelatyna 6×800 g – 528320C93 – 31 października 2028

Numer partii znajdziesz na tylnej ściance opakowania – kluczowe jest precyzyjne porównanie kodu.

Co to oznacza dla konsumentów? GIS wyjaśnia, jak postępować z produktami Knorr

W praktyce:

nie jeść wskazanych partii ,

, sprawdzić szafki i spiżarnie ,

, oddać produkt do sklepu , nawet bez paragonu,

, nawet bez paragonu, otrzymać zwrot pieniędzy – to oficjalna informacja od Unilever Polska.

Sklepy dostały instrukcję: zatrzymać sprzedaż i zablokować zapasy. To jedna z najszerszych akcji wycofań w ostatnich miesiącach.

Dlaczego doszło do zanieczyszczenia produktów Knorr? Najczęstsze przyczyny takich incydentów

Unilever nie podał jeszcze źródła problemu. Typowe przyczyny takich incydentów to:

awaria linii produkcyjnej,

uszkodzenie elementów maszyn,

nieprawidłowa filtracja surowców.

GIS informuje jedynie o zagrożeniu i każe traktować je poważnie. A to oznacza, że ryzyko nie jest „teoretyczne”.

Jak zwrócić produkty Knorr? Procedura krok po kroku i prawa konsumenta

To nie jest skomplikowane:

zwracasz produkt do sklepu, w którym go kupiłeś,

nie musisz mieć paragonu,

sklep zwraca pieniądze od ręki lub według swojej procedury,

wszystkie koszty ponosi producent.

Dla wielu osób to ważna informacja — szczególnie że część z tych produktów (Delikat, Fixy) to kuchenne „podstawy”.

Kontakt z Unilever. Tu potwierdzisz numer partii i zgłosisz problem

Firma podała oficjalny numer, pod który można dzwonić w sprawie wszelkich wątpliwości: 801 109 387 – Dział Obsługi Klienta Unilever. U konsultantów można potwierdzić numer partii i sposób zwrotu.

Dlaczego to ostrzeżenie jest ważne? GIS mówi o realnym zagrożeniu zdrowia

Fragment metalu czy gumy w żywności to nie tylko kwestia jakości. To realne zagrożenie zdrowotne, szczególnie dla dzieci, osób starszych czy osób z problemami dentystycznymi.



Takie incydenty mogą skutkować:

skaleczeniami jamy ustnej,

uszkodzeniami zębów,

problemami z przełykaniem,

perforacją przewodu pokarmowego (najrzadszy, ale możliwy scenariusz).

Dlatego GIS nie zostawia tu pola do interpretacji: „Nie należy spożywać wskazanych partii produktów”.

Najczęstsze pytania o wycofanie produktów Knorr – krótkie odpowiedzi

Czy produkty Knorr spoza tej listy są bezpieczne?



Tak, wycofanie dotyczy wyłącznie partii wskazanych w komunikacie GIS.

Czy mogę oddać produkt bez opakowania?



Najczęściej sklepy wymagają numeru partii — bez opakowania może być trudno.

Czy zjedzenie takiej zupy może zaszkodzić?



Może, jeśli w produkcie faktycznie znajdowały się elementy obce. GIS ostrzega nie bez powodu.

Czy informacje będą aktualizowane?



Tak. Jeśli pojawi się nowa partia lub kolejny produkt, GIS opublikuje aktualizację.

