- Sanepid: popularne produkty Knorr wycofywane z półek. Co znaleziono?
- Pełna lista produktów Knorr wycofanych przez GIS. Sprawdź numery partii i daty ważności
- Co to oznacza dla konsumentów? GIS wyjaśnia, jak postępować z produktami Knorr
- Dlaczego doszło do zanieczyszczenia produktów Knorr? Najczęstsze przyczyny takich incydentów
- Jak zwrócić produkty Knorr? Procedura krok po kroku i prawa konsumenta
- Kontakt z Unilever. Tu potwierdzisz numer partii i zgłosisz problem
- Dlaczego to ostrzeżenie jest ważne? GIS mówi o realnym zagrożeniu zdrowia
- Najczęstsze pytania o wycofanie produktów Knorr – krótkie odpowiedzi
Coraz więcej sklepów zaczyna usuwać wskazane partie z półek, a producenci potwierdzają, że akcja wycofania obejmuje całą Polskę. Konsumenci proszeni są, by jak najszybciej sprawdzić numery partii w domu, bo zagrożenie nie jest „teoretyczne”.
Sanepid: popularne produkty Knorr wycofywane z półek. Co znaleziono?
Sanepid został poinformowany przez europejski system RASFF oraz Unilever Polska o potencjalnym zagrożeniu: do konkretnych partii mogły dostać się fragmenty metalu i/lub gumy.
To nie są kosmetyczne zanieczyszczenia – takie elementy mogą spowodować skaleczenia, uszkodzenia przewodu pokarmowego czy zakrztuszenie. Dlatego GIS zaleca, by nie spożywać wskazanych partii w żadnych okolicznościach.
Pełna lista produktów Knorr wycofanych przez GIS. Sprawdź numery partii i daty ważności
Poniżej lista, którą GIS opublikował w oficjalnym komunikacie (13 listopada 2025). Wycofanie dotyczy tylko wskazanych niżej numerów.
Zupy Knorr z ryzykiem zanieczyszczenia. Oto partie wskazane przez GIS
- Knorr Zupa Borowikowa – 528008C93, 528108C93 – 30 kwietnia 2027
- Knorr Zupa Biały Barszcz – 528314C93 – 31 stycznia 2027
- Knorr Zupa Krem z Kurek (6×1 kg) – 528220C93 – 31 stycznia 2027
- Knorr Zupa Żurek (6×1,4 kg) – 528016C93 – 3 października 2026
Fixy i Zapiefixy Knorr do natychmiastowego zwrotu. Te partie są na liście GIS
- Knorr Zapiefix Szynka – 527902C93, 528002C93 – 31 stycznia 2027
- Knorr Zapiefix Vege – 527922C93 – 30 kwietnia 2027
- Knorr Fix 4 Sery Spaghetti – 527822C93, 527922C93 – 30 kwietnia 2027
- Knorr Fix Chrupiący Kurczak Czosnek – 527902C93 – 30 kwietnia 2027
Przyprawy i żelatyna Knorr wycofane z rynku. Sprawdź, czy masz te opakowania
- Knorr Delikat przyprawa uniwersalna 1×3 kg – 528117C93 – 30 kwietnia 2027
- Knorr Żelatyna 6×800 g – 528320C93 – 31 października 2028
Numer partii znajdziesz na tylnej ściance opakowania – kluczowe jest precyzyjne porównanie kodu.
Co to oznacza dla konsumentów? GIS wyjaśnia, jak postępować z produktami Knorr
W praktyce:
- nie jeść wskazanych partii,
- sprawdzić szafki i spiżarnie,
- oddać produkt do sklepu, nawet bez paragonu,
- otrzymać zwrot pieniędzy – to oficjalna informacja od Unilever Polska.
Sklepy dostały instrukcję: zatrzymać sprzedaż i zablokować zapasy. To jedna z najszerszych akcji wycofań w ostatnich miesiącach.
Dlaczego doszło do zanieczyszczenia produktów Knorr? Najczęstsze przyczyny takich incydentów
Unilever nie podał jeszcze źródła problemu. Typowe przyczyny takich incydentów to:
- awaria linii produkcyjnej,
- uszkodzenie elementów maszyn,
- nieprawidłowa filtracja surowców.
GIS informuje jedynie o zagrożeniu i każe traktować je poważnie. A to oznacza, że ryzyko nie jest „teoretyczne”.
Jak zwrócić produkty Knorr? Procedura krok po kroku i prawa konsumenta
To nie jest skomplikowane:
- zwracasz produkt do sklepu, w którym go kupiłeś,
- nie musisz mieć paragonu,
- sklep zwraca pieniądze od ręki lub według swojej procedury,
- wszystkie koszty ponosi producent.
Dla wielu osób to ważna informacja — szczególnie że część z tych produktów (Delikat, Fixy) to kuchenne „podstawy”.
Kontakt z Unilever. Tu potwierdzisz numer partii i zgłosisz problem
Firma podała oficjalny numer, pod który można dzwonić w sprawie wszelkich wątpliwości: 801 109 387 – Dział Obsługi Klienta Unilever. U konsultantów można potwierdzić numer partii i sposób zwrotu.
Dlaczego to ostrzeżenie jest ważne? GIS mówi o realnym zagrożeniu zdrowia
Fragment metalu czy gumy w żywności to nie tylko kwestia jakości. To realne zagrożenie zdrowotne, szczególnie dla dzieci, osób starszych czy osób z problemami dentystycznymi.
Takie incydenty mogą skutkować:
- skaleczeniami jamy ustnej,
- uszkodzeniami zębów,
- problemami z przełykaniem,
- perforacją przewodu pokarmowego (najrzadszy, ale możliwy scenariusz).
Dlatego GIS nie zostawia tu pola do interpretacji: „Nie należy spożywać wskazanych partii produktów”.
Najczęstsze pytania o wycofanie produktów Knorr – krótkie odpowiedzi
Czy produkty Knorr spoza tej listy są bezpieczne?
Tak, wycofanie dotyczy wyłącznie partii wskazanych w komunikacie GIS.
Czy mogę oddać produkt bez opakowania?
Najczęściej sklepy wymagają numeru partii — bez opakowania może być trudno.
Czy zjedzenie takiej zupy może zaszkodzić?
Może, jeśli w produkcie faktycznie znajdowały się elementy obce. GIS ostrzega nie bez powodu.
Czy informacje będą aktualizowane?
Tak. Jeśli pojawi się nowa partia lub kolejny produkt, GIS opublikuje aktualizację.
Źródło
- Komunikat GIS z 13 listopada 2025 – „Ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności: wycofanie określonych produktów Knorr z powodu zanieczyszczenia fragmentami metalu i/lub gumy”.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję