Święto Niepodległości w Warszawie: główne uroczystości na placu Piłsudskiego i zakaz parkowania 11 listopada 2025 r.
We wtorek, 11 listopada, parkowanie będzie zabronione na licznych ulicach ścisłego centrum. Chodzi przede wszystkim o poniższe ulice:
- Tokarzewskiego-Karaszewicza,
- Królewska (od Krakowskiego Przedmieścia do Marszałkowskiej),
- Ossolińskich,
- Wierzbowa,
- Moliera,
- Focha,
- Fredry,
- Canaletta,
- plac Małachowskiego,
- plac Teatralny,
- plac Piłsudskiego.
Czasowe zamknięcia ulic w centrum Warszawy 11 listopada
We wtorek, w godzinach 10:00–14:00, ruch zostanie wstrzymany na następujących ulicach:
- Tokarzewskiego-Karaszewicza
- Królewska (od Marszałkowskiej do Krakowskiego Przedmieścia)
- Wierzbowa
- Ossolińskich
- Moliera
- Focha
- Fredry
- plac Piłsudskiego
Święto Niepodległości w Warszawie: 11 listopada 2025 wstrzymany ruch podczas przemarszu
Dodatkowo w godzinach 11:15–11:40 oraz 13:10–13:40 zostanie czasowo wstrzymany ruch podczas przemarszu Wojska Polskiego i służb mundurowych z placu Teatralnego na plac Piłsudskiego i z powrotem. Kolumna przejdzie ulicami: Senatorska, Miodowa, Krakowskie Przedmieście i Królewska. Z kolei na ulicy Canaletta wprowadzony zostanie w tym czasie ruch dwukierunkowy.
Festiwal „Wspólna Niepodległa” na Krakowskim Przedmieściu z okazji Dnia Niepodległości
W godzinach 14:00–20:00, część festiwalu Wspólna Niepodległa odbędzie się na Krakowskim Przedmieściu. Ruch na Trakcie Królewskim (od Nowego Światu do Trębackiej) może być czasowo wstrzymywany.
Parady motocyklowe podczas Święta Niepodległości – trasy i utrudnienia w ruchu 11 listopada 2025 r.
Dzień święta uświetnią również dwie parady motocyklowe. Motocyklowa Parada Niepodległości oraz MotoParada Niepodległości.
Motocyklowa Parada Niepodległości
Start: 11:30, Świątynia Opatrzności Bożej, Wilanów
Trasa: Hlonda → aleja Rzeczypospolitej → aleja Wilanowska → aleja Niepodległości → Trasa Łazienkowska → plac Piłsudskiego
MotoParada Niepodległości
Start: 12:00, Sulejówek
Trasa: Armii Krajowej → 1 Praskiego Pułku → rondo Bułhaka → Grochowska → most Świętokrzyski → plac Trzech Krzyży → Aleje Ujazdowskie → plac Na Rozdrożu → Puławska
Parady będą zabezpieczane przez policję. Funkcjonariusze mogą czasowo wstrzymywać ruch na trasie przejazdów.
35. Bieg Niepodległości w Święto Niepodległości – start, trasa i objazdy dla kierowców 11 listopada 2025 r.
Bieg rozpocznie się punktualnie o 11:11 ze skrzyżowania alei Jana Pawła II i ulicy Stawki. Trasa prowadzi przez Mokotów i Żoliborz, a meta zlokalizowana jest ponownie przy alei Jana Pawła II.
W wydarzeniu weźmie udział do 20 000 uczestników. Zawody obejmują także: rywalizację osób na wózkach, nordic walking (5 km) oraz Milę Niepodległości (1918 m dla dzieci i młodzieży).
Zamknięcia ulic:
- od godz. 3:00: aleja Jana Pawła II (rondo Zgrupowania AK „Radosław” → ul. Anielewicza)
- od godz. 9:00: rondo Zgrupowania AK „Radosław”, ul. Okopowa, ul. Słomińskiego
- od godz. 10:00: pozostałe ulice na trasie biegu
Objazdy dla kierowców:
Żoliborz → Mokotów: Okopowa → Towarowa → Raszyńska → Żwirki i Wigury → Racławicka → aleja Niepodległości
Rondo Zgrupowania AK „Radosław”: Pamiętajcie o Ogrodach → Kłopot → Burakowska → Powązkowska → Okopowa
Marsz Niepodległości – godziny, trasa i zamknięcia ulic 11 listopada 2025 r.
Godziny: 14:00–19:00. Start: rondo Dmowskiego
Trasa: Aleje Jerozolimskie → most Poniatowskiego → Wał Miedzeszyński → Wybrzeże Szczecińskie → Siwca → błonia PGE Narodowego
W tym czasie zamknięte zostaną kluczowe ulice centrum oraz ruch tramwajowy na Marszałkowskiej i Alejach Jerozolimskich. Autobusy zmienią trasy, a policja będzie kierować ruchem.
Utrudnienia w ruchu i komunikacja publiczna 11 listopada 2025 r.
W centrum miasta warto korzystać z metra, SKM i KM – w dniu święta metro kursuje częściej: M1 co 4 min., M2 co 5 min. Kierowcy powinni unikać ścisłego centrum Warszawy. Wszystkie autobusy i tramwaje, które kursują na trasie wydarzeń, zostaną skierowane na najbliższe przejezdne ulice.
Dla pieszych: wszystkie przejścia dla pieszych (zebry) będą zamknięte; przejścia wyznaczone i kierowane przez policję.
Parkowanie: obowiązuje zakaz parkowania na całej trasie wydarzeń, m.in. ulice Stawki, Sędziowska i Trasa Łazienkowska.
