Święto Niepodległości w Warszawie: główne uroczystości na placu Piłsudskiego i zakaz parkowania 11 listopada 2025 r.

We wtorek, 11 listopada, parkowanie będzie zabronione na licznych ulicach ścisłego centrum. Chodzi przede wszystkim o poniższe ulice:

Tokarzewskiego-Karaszewicza,

Królewska (od Krakowskiego Przedmieścia do Marszałkowskiej),

Ossolińskich,

Wierzbowa,

Moliera,

Focha,

Fredry,

Canaletta,

plac Małachowskiego,

plac Teatralny,

plac Piłsudskiego.

Czasowe zamknięcia ulic w centrum Warszawy 11 listopada

We wtorek, w godzinach 10:00–14:00, ruch zostanie wstrzymany na następujących ulicach:

Tokarzewskiego-Karaszewicza

Królewska (od Marszałkowskiej do Krakowskiego Przedmieścia)

Wierzbowa

Ossolińskich

Moliera

Focha

Fredry

plac Piłsudskiego

Święto Niepodległości w Warszawie: 11 listopada 2025 wstrzymany ruch podczas przemarszu

Dodatkowo w godzinach 11:15–11:40 oraz 13:10–13:40 zostanie czasowo wstrzymany ruch podczas przemarszu Wojska Polskiego i służb mundurowych z placu Teatralnego na plac Piłsudskiego i z powrotem. Kolumna przejdzie ulicami: Senatorska, Miodowa, Krakowskie Przedmieście i Królewska. Z kolei na ulicy Canaletta wprowadzony zostanie w tym czasie ruch dwukierunkowy.

Festiwal „Wspólna Niepodległa” na Krakowskim Przedmieściu z okazji Dnia Niepodległości

W godzinach 14:00–20:00, część festiwalu Wspólna Niepodległa odbędzie się na Krakowskim Przedmieściu. Ruch na Trakcie Królewskim (od Nowego Światu do Trębackiej) może być czasowo wstrzymywany.

Parady motocyklowe podczas Święta Niepodległości – trasy i utrudnienia w ruchu 11 listopada 2025 r.

Dzień święta uświetnią również dwie parady motocyklowe. Motocyklowa Parada Niepodległości oraz MotoParada Niepodległości.

Motocyklowa Parada Niepodległości

Start: 11:30, Świątynia Opatrzności Bożej, Wilanów

Trasa: Hlonda → aleja Rzeczypospolitej → aleja Wilanowska → aleja Niepodległości → Trasa Łazienkowska → plac Piłsudskiego

MotoParada Niepodległości

Start: 12:00, Sulejówek

Trasa: Armii Krajowej → 1 Praskiego Pułku → rondo Bułhaka → Grochowska → most Świętokrzyski → plac Trzech Krzyży → Aleje Ujazdowskie → plac Na Rozdrożu → Puławska

Parady będą zabezpieczane przez policję. Funkcjonariusze mogą czasowo wstrzymywać ruch na trasie przejazdów.

35. Bieg Niepodległości w Święto Niepodległości – start, trasa i objazdy dla kierowców 11 listopada 2025 r.

Bieg rozpocznie się punktualnie o 11:11 ze skrzyżowania alei Jana Pawła II i ulicy Stawki. Trasa prowadzi przez Mokotów i Żoliborz, a meta zlokalizowana jest ponownie przy alei Jana Pawła II.

W wydarzeniu weźmie udział do 20 000 uczestników. Zawody obejmują także: rywalizację osób na wózkach, nordic walking (5 km) oraz Milę Niepodległości (1918 m dla dzieci i młodzieży).

Zamknięcia ulic:

od godz. 3:00: aleja Jana Pawła II (rondo Zgrupowania AK „Radosław” → ul. Anielewicza)

aleja Jana Pawła II (rondo Zgrupowania AK „Radosław” → ul. Anielewicza) od godz. 9:00: rondo Zgrupowania AK „Radosław”, ul. Okopowa, ul. Słomińskiego

rondo Zgrupowania AK „Radosław”, ul. Okopowa, ul. Słomińskiego od godz. 10:00: pozostałe ulice na trasie biegu

Objazdy dla kierowców:

Żoliborz → Mokotów: Okopowa → Towarowa → Raszyńska → Żwirki i Wigury → Racławicka → aleja Niepodległości

Rondo Zgrupowania AK „Radosław”: Pamiętajcie o Ogrodach → Kłopot → Burakowska → Powązkowska → Okopowa

Marsz Niepodległości – godziny, trasa i zamknięcia ulic 11 listopada 2025 r.

Godziny: 14:00–19:00. Start: rondo Dmowskiego

Trasa: Aleje Jerozolimskie → most Poniatowskiego → Wał Miedzeszyński → Wybrzeże Szczecińskie → Siwca → błonia PGE Narodowego

W tym czasie zamknięte zostaną kluczowe ulice centrum oraz ruch tramwajowy na Marszałkowskiej i Alejach Jerozolimskich. Autobusy zmienią trasy, a policja będzie kierować ruchem.

Utrudnienia w ruchu i komunikacja publiczna 11 listopada 2025 r.

W centrum miasta warto korzystać z metra, SKM i KM – w dniu święta metro kursuje częściej: M1 co 4 min., M2 co 5 min. Kierowcy powinni unikać ścisłego centrum Warszawy. Wszystkie autobusy i tramwaje, które kursują na trasie wydarzeń, zostaną skierowane na najbliższe przejezdne ulice.

Dla pieszych: wszystkie przejścia dla pieszych (zebry) będą zamknięte; przejścia wyznaczone i kierowane przez policję.

Parkowanie: obowiązuje zakaz parkowania na całej trasie wydarzeń, m.in. ulice Stawki, Sędziowska i Trasa Łazienkowska.