Cezary Tomczyk: Polska odpowiada na narastające zagrożenie ze wschodu

Zgodnie z zapowiedziami resortu obrony, pierwsze zdolności operacyjne nowego systemu mają zostać osiągnięte w ciągu około sześciu miesięcy, natomiast pełne wdrożenie planowane jest w perspektywie 24 miesięcy. Nowe rozwiązania zostaną zintegrowane z istniejącą linią obrony, zbudowaną około dekady temu, tworząc spójny i wielowarstwowy system ochrony wschodniej granicy.

Wielowarstwowa obrona przed dronami

Projekt zakłada zastosowanie różnorodnych środków obrony, obejmujących karabiny maszynowe, działa artyleryjskie, pociski rakietowe oraz systemy walki elektronicznej służące do zakłócania i przejmowania kontroli nad dronami. Cezary Tomczyk podkreślił, że część uzbrojenia będzie przeznaczona wyłącznie do użycia w warunkach skrajnych, takich jak konflikt zbrojny, ze względu na potencjalne zagrożenie dla ludności cywilnej w czasie pokoju.

Impulsem do przyspieszenia prac były wydarzenia z września, gdy do polskiej przestrzeni powietrznej wtargnęło kilkanaście rosyjskich dronów. Incydenty te doprowadziły do czasowego zamknięcia lotnisk, poderwania myśliwców oraz uszkodzeń budynków na ziemi w wyniku zestrzeliwania bezzałogowców. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski ocenił wówczas, że działania te miały na celu „testowanie” reakcji Polski bez formalnego rozpoczynania wojny.

Nowy polski system antydronowy. Finansowanie SAFE

Koszt budowy systemu antydronowego ma przekroczyć 2 mld euro. Znaczna część środków pochodzić będzie z europejskiego programu pożyczkowego SAFE (Security Action for Europe), uzupełnionego finansowaniem z budżetu państwa. Jak zaznacza wiceminister obrony, żaden system nie zapewni pełnej ochrony przed zmasowanymi atakami, jednak modernizacja zdolności obronnych jest niezbędna w obliczu zmieniającego się charakteru zagrożeń.

Polska w stanie podwyższonej gotowości

Od początku pełnoskalowej wojny w Ukrainie Polska funkcjonuje w warunkach zwiększonej gotowości obronnej.W kraju odnotowuje się wzrost liczby aktów sabotażu i podpaleń, które służby specjalne wiążą z działalnością rosyjskich służb wywiadowczych. Rząd planuje także szkolenia z zakresu przetrwania dla setek tysięcy obywateli oraz rozwój dobrowolnych form szkolenia wojskowego.

Tarcza Wschód i zabezpieczenie granic lądowych

Równolegle z budową „antydronowej ściany” realizowany jest projekt Tarczy Wschód, obejmujący fortyfikacje lądowe na granicach z Białorusią oraz rosyjskim obwodem kaliningradzkim. W każdej gminie przygranicznej mają powstać centra logistyczne, w których magazynowany będzie sprzęt umożliwiający szybkie zabezpieczenie granicy w sytuacji kryzysowej.

Wojna hybrydowa zamiast konfliktu konwencjonalnego

Zdaniem Cezarego Tomczyka, dopóki Ukraina skutecznie broni się przed rosyjską agresją, Europie nie grozi pełnoskalowa wojna konwencjonalna.Państwa regionu muszą jednak przygotować się na prowokacje, działania hybrydowe oraz akty sabotażu. Wiceminister ostrzega jednocześnie, że zwycięstwo Rosji w Ukrainie mogłoby w stosunkowo krótkim czasie skierować ambicje Kremla w stronę innych państw europejskich.