Urzędy skarbowe w Warszawie i reszcie Mazowsza wystawiają na licytacje samochody

Urzędy skarbowe regularnie wystawiają auta na sprzedaż w drodze publicznej licytacji. Ceny wywoławcze takich aut są czasem dużo niższe od ich wartości rynkowej, co przyciąga zarówno łowców okazji, jak i osoby poszukujące niedrogiego środka transportu.

Jakie samochody trafiły pod młotek? Między innymi BMW, Mercedes-Benz, Jaguar i Ford

Miejsce: Urząd Skarbowy w Legionowie

Marka: BMW X6

Rok produkcji: 2009

Wartość szacunkowa: 52000 zł

Cena wywoławcza: 39000 zł

Miejsce: Urząd Skarbowy w Piasecznie

Marka: Renault Trafic

Rok produkcji: 2017

Wartość szacunkowa: 50000 zł

Cena wywoławcza: 37500 zł

Miejsce: Urząd Skarbowy w Piasecznie

Marka: Mercedes-Benz CLS

Rok produkcji: 2011

Wartość szacunkowa: 60000 zł

Cena wywoławcza: 45000 zł

Miejsce: Urząd Skarbowy Warszawa-Wola

Marka: Jaguar XF

Rok produkcji: 2009

Wartość szacunkowa: 5500 zł

Cena wywoławcza: 4125 zł

Miejsce: Urząd Skarbowy w Siedlcach

Marka: BMW X5

Rok produkcji: 2010

Wartość szacunkowa: 57800 zł

Cena wywoławcza: 43350 zł

Miejsce: Urząd Skarbowy Warszawa-Mokotów

Marka: BMW 420d

Rok produkcji: 2016

Wartość szacunkowa: 70000 zł

Cena wywoławcza: 35000 zł

Miejsce: Urząd Skarbowy w Makowie Mazowieckim

Marka: Ford Fiesta

Rok produkcji: 2010

Wartość szacunkowa: 15000 zł

Cena wywoławcza: 11250 zł

Jak wziąć udział w licytacji samochodu z urzędu skarbowego?

Każda aukcja prowadzona przez urząd skarbowy odbywa się według określonych zasad. Zazwyczaj, aby wziąć w niej udział, konieczne jest wpłacenie wadium – zwrotnej kaucji, która uprawnia do licytowania. Przed rozpoczęciem sprzedaży zainteresowani mogą obejrzeć wystawione pojazdy w wyznaczonym terminie, jednak ocena ich stanu technicznego odbywa się na własną odpowiedzialność kupującego.

Po wygraniu licytacji nabywca musi w krótkim czasie zapłacić pełną kwotę i odebrać zakupiony samochód. Szczegółowe dane dotyczące poszczególnych aukcji – w tym opisy, dokumentacja i stan pojazdów – publikowane są w oficjalnych ogłoszeniach urzędów skarbowych.