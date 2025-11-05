Urzędy skarbowe w Warszawie i reszcie Mazowsza wystawiają na licytacje samochody
Urzędy skarbowe regularnie wystawiają auta na sprzedaż w drodze publicznej licytacji. Ceny wywoławcze takich aut są czasem dużo niższe od ich wartości rynkowej, co przyciąga zarówno łowców okazji, jak i osoby poszukujące niedrogiego środka transportu.
Jakie samochody trafiły pod młotek? Między innymi BMW, Mercedes-Benz, Jaguar i Ford
Miejsce: Urząd Skarbowy w Legionowie
- Marka: BMW X6
- Rok produkcji: 2009
- Wartość szacunkowa: 52000 zł
- Cena wywoławcza: 39000 zł
Miejsce: Urząd Skarbowy w Piasecznie
- Marka: Renault Trafic
- Rok produkcji: 2017
- Wartość szacunkowa: 50000 zł
- Cena wywoławcza: 37500 zł
Miejsce: Urząd Skarbowy w Piasecznie
- Marka: Mercedes-Benz CLS
- Rok produkcji: 2011
- Wartość szacunkowa: 60000 zł
- Cena wywoławcza: 45000 zł
Miejsce: Urząd Skarbowy Warszawa-Wola
- Marka: Jaguar XF
- Rok produkcji: 2009
- Wartość szacunkowa: 5500 zł
- Cena wywoławcza: 4125 zł
Miejsce: Urząd Skarbowy w Siedlcach
- Marka: BMW X5
- Rok produkcji: 2010
- Wartość szacunkowa: 57800 zł
- Cena wywoławcza: 43350 zł
Miejsce: Urząd Skarbowy Warszawa-Mokotów
- Marka: BMW 420d
- Rok produkcji: 2016
- Wartość szacunkowa: 70000 zł
- Cena wywoławcza: 35000 zł
Miejsce: Urząd Skarbowy w Makowie Mazowieckim
- Marka: Ford Fiesta
- Rok produkcji: 2010
- Wartość szacunkowa: 15000 zł
- Cena wywoławcza: 11250 zł
Jak wziąć udział w licytacji samochodu z urzędu skarbowego?
Każda aukcja prowadzona przez urząd skarbowy odbywa się według określonych zasad. Zazwyczaj, aby wziąć w niej udział, konieczne jest wpłacenie wadium – zwrotnej kaucji, która uprawnia do licytowania. Przed rozpoczęciem sprzedaży zainteresowani mogą obejrzeć wystawione pojazdy w wyznaczonym terminie, jednak ocena ich stanu technicznego odbywa się na własną odpowiedzialność kupującego.
Po wygraniu licytacji nabywca musi w krótkim czasie zapłacić pełną kwotę i odebrać zakupiony samochód. Szczegółowe dane dotyczące poszczególnych aukcji – w tym opisy, dokumentacja i stan pojazdów – publikowane są w oficjalnych ogłoszeniach urzędów skarbowych.
