Zgodnie z informacjami, 31 października 2025 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego opublikowane zostały uchwały Rady m.st. Warszawy, wprowadzające nocny zakaz sprzedaży napojów alkoholowych na obszarach dzielnic Śródmieście oraz Praga-Północ.

Nocny zakaz sprzedaży alkoholu w Warszawie. Obowiązywanie i zakres regulacji

Uchwały te weszły w życie z dniem 1 listopada br., ustanawiając obowiązywanie zakazu sprzedaży alkoholu w godzinach od 22:00 do 6:00. Ograniczenie to obejmuje placówki handlu detalicznego, w tym sklepy spożywcze oraz stacje paliw, stanowiąc istotną modyfikację dotychczasowych zasad obrotu napojami alkoholowymi w tych częściach stolicy. Ograniczenie nie obejmuje barów, restauracji ani innych punktów gastronomicznych.

Proces legislacyjny i poparcie radnych

Decyzje o wprowadzeniu przedmiotowego zakazu zostały podjęte przez stołecznych radnych w czwartek, na dzień przed publikacją w dzienniku urzędowym. Uchwała dotycząca dzielnicy Śródmieście uzyskała zdecydowane poparcie 55 radnych, przy jednym głosie sprzeciwu. Analogicznie, w przypadku dzielnicy Praga-Północ, za przyjęciem regulacji opowiedziało się 55 radnych, przy dwóch głosach przeciwko, co świadczy o wysokim konsensusie w Radzie Miasta w tej kwestii.

Jakie sankcje za złamanie zakazu sprzedaży alkoholu

Wprowadzenie nocnego zakazu sprzedaży alkoholu pociąga za sobą konsekwencje prawne w razie jego naruszenia. Podmioty gospodarcze, które złamią ustanowione ograniczenia czasowe, narażone są na cofnięcie posiadanych zezwoleń na obrót napojami alkoholowymi. Warto zauważyć, że w latach 2018–2025 wydano już 218 decyzji cofających zezwolenia, obejmujących 78 punktów sprzedaży. Dla punktów, których przychody są w dużym stopniu zależne od sprzedaży alkoholu, utrata tego prawa może skutkować poważnymi stratami finansowymi.

Kary za złamanie zakazu sprzedaży alkoholu. Nawet 5 tys. zł grzywny

Ponadto, wobec sprzedających zastosowanie znajdą sankcje karne przewidziane w art. 43 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, który stanowi, iż: „kto sprzedaje lub podaje napoje alkoholowe w wypadkach, kiedy jest to zabronione, albo bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom, podlega grzywnie”. Zgodnie z art. 24 Kodeksu wykroczeń, grzywna może wynosić od 20 do 5000 złotych.

Dodatkowo sprzedaż napojów alkoholowych osobom niepełnoletnim (poniżej 18. roku życia) stanowi wykroczenie zgodnie z Kodeksem wykroczeń i podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. W przypadkach kwalifikowanych jako szczególnie rażące, umyślne i powtarzające się naruszenia, możliwe jest zastosowanie przepisów prawa karnego, traktując czyn jako przestępstwo.

Co istotne, odpowiedzialność może dotyczyć zarówno przedsiębiorcy (jako osoby prowadzącej sprzedaż), jak i bezpośredniego sprzedawcy (pracownika), który dokonał sprzedaży w zakazanym czasie.

Należy wspomnieć, że miasto realizuje program „Odpowiedzialny sprzedawca”, czyli cykl profesjonalnych, finansowanych przez samorząd szkoleń dla sprzedawców. Obejmują one m.in. naukę radzenia sobie z agresywnym klientem oraz asertywnej odmowy sprzedaży alkoholu osobom nietrzeźwym i nieletnim.

Prezydent Warszawy: ewolucja stanowiska władz miasta i plany na przyszłość

Proces implementacji nocnej prohibicji w Warszawie był poprzedzony dynamiczną ewolucją stanowiska władz miasta. Początkowo Prezydent m.st. Warszawy, Pan Rafał Trzaskowski, wyrażał sprzeciw wobec takiego rozwiązania, by następnie zaproponować jego wprowadzenie na terenie całej aglomeracji. Ostatecznie, powracając do koncepcji pilotażowej, Prezydent zdecydował się na ograniczenie początkowego etapu do dwóch wskazanych dzielnic. Jednocześnie, Prezydent zapowiedział złożenie w okresie wiosennym projektu mającego na celu rozszerzenie nocnej prohibicji na obszar całego miasta, z planowaną datą obowiązywania od 1 czerwca przyszłego roku.

Gdzie obowiązuje prohibicja po 22.00

Wprowadzenie nocnej prohibicji w Śródmieściu i na Pradze-Północ wpisuje się w szerszy trend ogólnopolski. W okresie od 2018 do 2024 roku na podobne rozwiązanie zdecydowało się już około 180 jednostek samorządu terytorialnego. Godziny nocnej prohibicji obowiązują obecnie w szeregu dużych miast: na początku sierpnia bieżącego roku zakaz wprowadzono w Szczecinie, od początku września w Gdańsku, następnie od 9 października we Wrocławiu, a w ubiegły piątek restrykcje te zaczęły obowiązywać również w Łodzi.

FAQ: Egzekwowanie zakazu i odpowiedzialna sprzedaż alkoholu

Jakie służby będą egzekwowały zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach od 22:00 do 6:00?

Kontrole będą prowadzone przez Policję oraz Straż Miejską.

Jakie konsekwencje grożą przedsiębiorcom za złamanie zakazu nocnej sprzedaży?

Przedsiębiorcy łamiący zakaz muszą liczyć się z cofnięciem zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Czy w Warszawie zostaną zastosowane techniczne rozwiązania uniemożliwiające sprzedaż w godzinach zakazu?

W innych miastach stosowane są blokady na kasach fiskalnych, które uniemożliwiają sprzedaż alkoholu w godzinach obowiązywania zakazu.

Jak miasto będzie reagować na próby obchodzenia zakazu (tzw. luki prawne)?

Wszelkie próby obejścia przepisów w Warszawie będą traktowane jako rażące naruszenie warunków zezwolenia i natychmiast skutkować będą wszczęciem procedury cofnięcia koncesji. Miasto nie przewiduje taryfy ulgowej.

Na czym polegają szkolenia dla sprzedawców dotyczące odpowiedzialnej sprzedaży alkoholu?

Jest to niezależny program, który ma na celu podniesienie świadomości sprzedawców w zakresie ich obowiązków i praw. Szkolenia koncentrują się na ograniczeniu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym.

Czego konkretnie dowiedzą się sprzedawcy podczas szkoleń?

Sprzedawcy otrzymają praktyczną wiedzę na temat:

Obowiązku odmowy sprzedaży alkoholu.

Procedur w przypadku wątpliwości co do wieku lub stanu trzeźwości klienta.

Radzenia sobie z agresywnymi klientami.

Konsekwencji prawnych wynikających ze złamania przepisów.

Kto finansuje szkolenia dla sprzedawców?

Szkolenia są finansowane z tzw. „korkowego” (opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu). Stanowią one uzupełnienie działań samorządu i są inwestycją w bezpieczeństwo mieszkańców.

Co to jest „korkowe”?

„Korkowe” to opłata wnoszona przez sklepy i lokale gastronomiczne za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Pieniądze te trafiają do budżetu miasta i zgodnie z przepisami muszą być przeznaczone m.in. na profilaktykę, edukację, szkolenia dla sprzedawców oraz działania poprawiające bezpieczeństwo.

Jaka jest maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż alkoholu w Warszawie?

Maksymalny limit zezwoleń ustala Rada m.st. Warszawy. Zgodnie z aktualną uchwałą (nr X/203/2019 z 28 marca 2019 r.) limit ten wynosi 16 970 zezwoleń łącznie dla sklepów i gastronomii we wszystkich kategoriach (piwo, wino, mocne alkohole).

Ile zezwoleń na sprzedaż alkoholu zostało cofniętych w ostatnich latach?

W okresie od 2018 do 2025 roku wydano 218 decyzji cofających zezwolenia, które dotyczyły 78 punktów sprzedaży.

Dlaczego procedura cofnięcia zezwolenia jest czasochłonna?

Procedura ta jest długa, ponieważ wymaga jednoznacznych dowodów rażącego naruszenia warunków, takich jak udokumentowana sprzedaż alkoholu osobom nietrzeźwym lub nieletnim.