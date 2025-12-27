Witając ukraińskiego gościa, Carney zaznaczył, że udzielone wsparcie pomoże Ukrainie odblokować finansowanie z Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

Premier Kanady podkreślił, że porozumienie dotyczące zakończenia wojny na Ukrainie będzie wymagało „Rosji gotowej do współpracy”. Carney potępił też „barbarzyństwo rosyjskich ataków”, które rosyjskie wojska przeprowadziły na Kijów w nocy z piątku na sobotę.

Zełenski w Kanadzie i w USA

Wizyta w Kanadzie poprzedza zaplanowane na niedzielę spotkanie Zełenskiego z prezydentem USA Donaldem Trumpem na Florydzie. Wcześniej ukraiński prezydent i szef kanadyjskiego rządu mają odbyć wspólną rozmowę telefoniczną z europejskimi politykami, którzy także w sobotę mają omówić sposoby zakończenia wojny na Ukrainie. W spotkaniu będzie uczestniczył premier Polski Donald Tusk.

Plan pokojowy dla Ukrainy

W środę prezydent Ukrainy przedstawił nową, 20-punktową propozycję planu pokojowego opracowaną przez USA, która jest wynikiem konsultacji ze stronami konfliktu. Przewiduje on m.in. ponowne potwierdzenie suwerennego statusu Ukrainy, zamrożenie konfliktu na obecnych liniach kontaktowych, solidny pakiet rozwojowy dla Ukrainy, działania na rzecz odbudowy kraju, przyspieszenie procesu zawarcia porozumienia o wolnym handlu Ukrainy z USA oraz wybory w kraju w jak najkrótszym możliwym terminie po zakończeniu wojny.