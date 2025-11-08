Handlowy poniedziałek – kontrast z dniami wolnymi

Mimo że poniedziałek, 10 listopada 2025 roku, znajduje się w kalendarzu pomiędzy weekendem a Narodowym Świętem Niepodległości (11 listopada), które jest ustawowo wolne od pracy i handlu, nie jest to dzień objęty zakazem handlu. W związku z faktem, iż dzień Wszystkich Świętych (1 listopada 2025) przypadał w sobotę, administracja publiczna oraz część firm prywatnych wyznaczyły 10 listopada jako dzień wolny od pracy w ramach rekompensaty, co stworzyło długi weekend dla wielu Polaków. Ta sytuacja dotyczy jednak głównie sfery budżetowej i biur, a nie sektora handlowego.

Działanie dużych i małych placówek handlowych w poniedziałek, 10 listopada 2025

Większe sieci handlowe, supermarkety takie jak Biedronka, Lidl, czy Kaufland, a także galerie handlowe oraz większość sklepów wielkopowierzchniowych, będą działać normalnie. Dla pracowników handlu, którym również przysługuje dzień wolny za święto przypadające w sobotę (1 listopada), pracodawcy zazwyczaj ustalają grafik tak, aby odebrali oni wolne w innym terminie, gwarantując ciągłość funkcjonowania placówek. Jest to kluczowa różnica w stosunku do 11 listopada, kiedy zdecydowana większość sklepów jest zamknięta. Również mniejsze sklepy osiedlowe oraz sklepy franczyzowe, na przykład popularne Żabki, także będą czynne, często w wydłużonych godzinach, aby obsłużyć klientów zaopatrujących się na zbliżające się święto.

Wyjątek od reguły – administracja

Warto jednak pamiętać o pewnych utrudnieniach wynikających z natury tego dnia. Chociaż sklepy będą otwarte, większość urzędów administracji publicznej – w tym urzędy skarbowe, ZUS, ministerstwa czy urzędy wojewódzkie – będzie zamknięta lub funkcjonowała w ograniczonym zakresie. Oznacza to, że załatwianie spraw urzędowych powinno być zaplanowane na inny termin. Niemniej jednak, z punktu widzenia konsumentów planujących zakupy, 10 listopada 2025 roku jest dniem, kiedy większość placówek handlowych w Polsce będzie funkcjonować bez ograniczeń. Warto jedynie sprawdzić godziny otwarcia konkretnych mniejszych punktów, które mogą indywidualnie zdecydować o krótszej pracy.