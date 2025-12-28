Spotkanie Zełenski-Trump

„O godzinie 13 (czasu wschodniego USA) spotkanie, oświadczenia, możliwe pytania (jak zdecyduje prezydent Trump). (Godzina) 14 – rozmowa telefoniczna prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego i prezydenta USA Donalda Trumpa z przywódcami europejskimi (ostateczna lista rozmówców jest nadal ustalana)” – powiedział rzecznik Zełenskiego Serhij Nykyforow, cytowany przez agencję.

Sam Zełenski napisał w serwisie X, że przed spotkaniem z Trumpem rozmawiał z premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem. „Dziękuję, Keir, za stałą koordynację! Zacząłem dziś poranek na Florydzie od szczegółowej rozmowy telefonicznej z premierem Wielkiej Brytanii” – poinformował.

„Omówiliśmy przygotowania do spotkania z prezydentem Trumpem, a także wszystkie nasze kontakty z europejskimi partnerami. Poinformowałem go o sytuacji na froncie i konsekwencjach rosyjskich ataków. Bardzo cenimy sobie wsparcie Wielkiej Brytanii. Pozostaniemy w kontakcie!” – zapewnił