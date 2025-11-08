W artykule pt. „Święto wolnych Polaków” prezydent zauważył, że „obchodzone 11 listopada Narodowe Święto Niepodległości, ustanowione na pamiątkę wydarzeń z 1918 roku, to jeden z ważniejszych dni w polskim kalendarzu”.

„Piękną tradycją stał się już Marsz Niepodległości, organizowany w Warszawie i przyciągający szerokie środowiska patriotyczne, manifestujące swe przywiązanie do biało-czerwonej flagi narodowej” - napisał Nawrocki.

„W ubiegłych latach, służąc ojczyźnie jako prezes Instytutu Pamięci Narodowej, 11 listopada uczestniczyłem też w centralnych uroczystościach z udziałem najwyższych władz państwowych i korpusu dyplomatycznego. W tym roku pierwszy raz wezmę udział w obchodach jako prezydent Rzeczypospolitej” - zapowiedział w tekście prezydent.

Wcześniej o udziale Nawrockiego w Marszu wypowiadał się szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, który przypomniał, że prezydent Nawrocki w poprzednich latach często uczestniczył w tym marszu. - Na tym etapie nie ma do zakomunikowania żadnej konkretnej decyzji, jeśli chodzi o udział bądź też brak udziału (prezydenta w Marszu Niepodległości – PAP) - przekazał wówczas.

Marsz Niepodległości przejdzie ulicami stolicy

11 listopada Marsz Niepodległości przejdzie ulicami stolicy pod hasłem „Jeden naród, silna Polska”. Po dwóch latach wydarzenie ma znów status zgromadzenia cyklicznego.

Marsz Niepodległości od kilku lat przechodzi przez Warszawę stałą trasą: od ronda Dmowskiego, Alejami Jerozolimskimi, mostem Poniatowskiego na błonia stadionu Narodowego.

Manifestację od 2011 roku organizuje stowarzyszenie Marsz Niepodległości. (PAP)