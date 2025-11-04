Akcja KAS pod nadzorem prokuratury. Grupa działała w kilku województwach

Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gdańsku rozbili grupę przestępczą zajmującą się wyłudzaniem podatku VAT. W ręce służb trafiło sześć osób podejrzewanych o udział w procederze.

46 milionów zł strat dla Skarbu Państwa

Do zatrzymań doszło 29 października 2025 roku. W działaniach uczestniczyli funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z czterech województw – pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego oraz małopolskiego. W trakcie przeszukań miejsc zamieszkania i działalności podejrzanych zabezpieczono liczne dowody: dokumentację księgową i kadrową, pieczątki firmowe, sprzęt elektroniczny, gotówkę w różnych walutach, a także biżuterię, brylanty z certyfikatami oraz luksusowe samochody. Według KAS, działalność grupy mogła narazić Skarb Państwa na straty przekraczające 46 mln zł.

Zatrzymania członków grupy przestępczej

Z sześciu zatrzymanych osób pięć decyzją Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe trafiło do tymczasowego aresztu. Wobec szóstej zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego, zakazu kontaktowania się z określonymi osobami, zakazu opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowego w wysokości 350 tys. zł.

Śledztwo KAS i prokuratury wciąż trwa. Możliwe kolejne zatrzymania

Podejrzanym grożą surowe konsekwencje – w tym kara pozbawienia wolności nawet do 25 lat. Jak informuje Prokuratura Okręgowa w Gdańsku, śledztwo ma charakter rozwojowy, a funkcjonariusze nie wykluczają kolejnych zatrzymań.