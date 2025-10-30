- Dyrektorzy Izb Administracji Skarbowej w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w toku audytów złożyli do Prokuratury 178 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa na kwotę ponad 101 mld zł oraz 97 zawiadomień do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o naruszenie dyscypliny finansów publicznych – podała w komunikacie Krajowa Administracja Skarbowa.

Jak dodano, „w związku z dokonywanymi ustaleniami, przewiduje się złożenie kolejnych zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa”

Krajowa Administracja Skarbowa poinformowała, że objęła kontrolą 160 podmiotów, a łączna kwota wykrytych nieprawidłowości przekroczyła 117 mld zł. W trakcie swoich działań KAS zidentyfikowała szereg naruszeń, w tym m.in. nieprawidłowości w przyznawaniu i rozliczaniu dotacji oraz innej pomocy publicznej, wydatkowanie środków publicznych wbrew ustalonym planom finansowym, a także tworzenie instytucji publicznych oraz podmiotów bez uzasadnienia ekonomicznego i na specyficzne potrzeby.