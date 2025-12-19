Jak zaznaczyła ANSA, przewodnicząca Komisji Europejskiego Ursula von der Leyen na zakończenie szczytu unijnego w Brukseli powiedziała, że ufa w to, że będzie wystarczająca większość wśród 27 krajów, by można było zaaprobować porozumienie z dalszymi gwarancjami.

Takich gwarancji dla sektora rolnego zażądała m.in. premier Włoch Giorgia Meloni.

W środę szefowa rządu powiedziała w parlamencie w Rzymie: - Trzeba poczekać na to, aż dopracowany będzie pakiet dodatkowych kroków w ramach ochrony naszego sektora rolnego, a następnie zostanie zilustrowany i przedyskutowany z naszymi rolnikami.

- To nie oznacza, że Włochy zamierzają blokować lub się sprzeciwiać, ale chcą zaaprobować porozumienie dopiero wtedy, kiedy będzie zawierać wzajemne gwarancje dla naszego sektora rolnego - wyjaśniła.

- Bardzo ufam, że wraz z początkiem nowego roku wszystkie te warunki zostaną spełnione - zadeklarowała Meloni.

Porozumienie UE z blokiem krajów Mercosur - co to oznacza

Umowa handlowa z Mercosurem wprowadzi preferencje celne dla eksporterów takich produktów, jak wołowina, drób, nabiał, cukier czy etanol z czterech krajów Ameryki Południowej: Argentyny, Brazylii, Urugwaju i Paragwaju. W zamian rynki tych krajów otworzą się na europejski przemysł.