GUS: gdzie mieszka najwięcej Polaków za granicą

Główny Urząd Statystyczny (GUS) razem z Ministerstwem Spraw Zagranicznych uruchomił interaktywny dashboard „Atlas Polonii i Polaków za granicą”.



W Atlasie można sprawdzić, w których krajach działają polonijne instytucje, organizacje i ośrodki.



Dashboard ma dwie główne zakładki tematyczne: „Polacy za granicą” (rozmieszczenie Polonii i Polaków na świecie) oraz „Miejsca i instytucje” (organizacje i instytucje działające poza krajem, miejsca pamięci).



Polacy obecni są w 138 krajach, a ich liczebność szacuje się na ponad 22,1 mln osób.

W 2025 r. najwięcej Polaków mieszkało w Stanach Zjednoczonych - aż 10 mln. Na drugim miejscu zestawienia znalazła się - i tu zaskoczenie - Brazylia. W tym kraju Ameryki Południowej mieszka aż 3 mln naszych rodaków. Na trzecim miejscu są Niemcy - 2,2 mln osób.

Kraje z najbardziej liczną Polonią to:

1. USA (10 mln Polaków),



2. Brazylia (3 mln),



3. Niemcy (2,2 mln),



4. Wielka Brytania (1,3 mln),



5. Francja (1 mln),



6. Kanada (1 mln),



7. Białoruś (500 tys.),



8. Holandia (480 tys.),



9. Ukraina (440 tys.),



10. Rosja (300 tys.)

Polacy za granicą - gdzie jest nas najmniej

A gdzie mieszka najmniej Polaków? GUS odnotował po dwie osoby w Dominice, Surinamie i Gujanie. Ten pierwszy kraj to karaibska wyspa, licząca zaledwie 60 tys. mieszkańców.



Surinam znajduje się w Ameryce Południowej, podobnie jak Gujana.



Niestety GUS nie określa, kim są mieszkający tam Polacy i jak się tam znaleźli.



Kolejne ciekawe miejsca, w których również można znaleźć Polonię, to Saint Lucia (3 osoby), Gwinea Bissau (4 osoby) oraz Antigua i Barbuda oraz Grenada.

Z kolei zakładka „Miejsca i instytucje” zawiera 3292 pozycje w 97 krajach. To baza 1770 miejscowości, z których najwięcej znajduje się na Ukrainie (466).

Cały raport GUS znajdziesz tutaj.