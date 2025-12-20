„W naszym najnowszym badaniu wzięliśmy pod uwagę ceny 10 popularnych produktów wigilijnych. Największe podwyżki cen dotyczą produktów, które stanowią bazę wigilijnych przygotowań” - wskazała Antonina Grzelak z zespołu PanParagon.

Produkty świąteczne, które zdrożały od 2025 r.

Według raportu wyraźnie więcej trzeba zapłacić w tym roku za karpia. Mediana ceny 100 g płata wzrosła z 4,49 zł do 5,49 zł, co oznacza wzrost o ponad 22 proc.

Znaczący wzrost odnotowano także w przypadku rodzynek, których cena za opakowanie 200 g zwiększyła się z 4,80 zł do 5,19 zł, czyli o ponad 8 proc. Podrożały również śledzie. Mediana ceny opakowania 500 g wzrosła z 15,74 zł do 16,99 zł, czyli o niemal 8 proc.

Autorzy raportu zwrócili uwagę, że ryby oraz bakalie mogą najbardziej wpłynąć na wzrost wydatków na przygotowanie wigilii, bo zwykle kupuje się je w większych ilościach, a jednocześnie trudno z nich zrezygnować, przygotowując tradycyjne menu.

W górę poszła też cena kiszonej kapusty. Za kilogram trzeba w tym roku zapłacić średnio 7,99 zł, tj. o prawie 7 proc. więcej niż w 2024 r. Podrożały jaja ściółkowe - 10 sztuk kosztowało 11,59 zł wobec 10,99 zł rok wcześniej, co oznacza podwyżkę blisko 5,5 proc. O 3,53 proc. zdrożała masa makowa. Nieznacznie - o ok. 2 proc. wzrosła cena buraków.

Produkty świąteczne, które potaniały od 2025 r.

Część produktów wigilijnych staniała. Najbardziej obniżyła się cena suszonych grzybów - o ponad 22 proc. Nieznaczne spadki zanotowano również w przypadku cukru - o 1,34 proc. oraz twarogu sernikowego - o 1,22 proc.

W raporcie wskazano, że po zsumowaniu cen wszystkich 10 produktów, łączna wartość koszyka wzrosła z 125,94 do 135,42 zł, czyli o 7,53 proc. rok do roku.

PanParagon to aplikacja do wyszukiwania promocji oraz przechowywania paragonów. Jak wskazali jej przedstawiciele, średnio miesięcznie do systemu trafia około 2 mln dowodów zakupu.

Badanie objęło okresy 1-15 grudnia 2024 r. oraz 1-15 grudnia 2025 r.