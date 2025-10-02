Lubelska Krajowa Administracja Skarbowa wykryła nieprawidłowości w rozliczaniu podatku u źródła przez jedną ze spółek holdingowych. W efekcie firma wpłaciła do budżetu ponad 73 mln zł zaległych podatków.

Rzecznik szefa KAS st. asp. Justyna Pasieczyńska przekazała, że kontrolowana spółka na rzecz jedynego właściciela, spółki w Luksemburgu, przekazała w 2022 r. 273 mln zł dywidendy i nie pobrała podatku CIT.

Wyjaśniła, że kontrola wykazała, że działalność luksemburskiej spółki polegała na formalnym posiadaniu udziałów w kontrolowanej spółce akcyjnej i otrzymywaniu dywidend.

Następnie spółka przekazywała pieniądze podmiotom powiązanym w postaci odsetek od pożyczek.

– Luksemburska spółka nie była zatem rzeczywistym właścicielem dywidendy wypłaconej przez płatnika. Kontrolowana spółka powinna była pobrać w przypadku tej wypłaty zryczałtowany podatek CIT – przekazała Pasieczyńska.

Spółka po kontroli złożyła korekty deklaracji i wpłaciła podatek CIT wraz z odsetkami w kwocie ponad 73 mln zł.