Jak mówił, podaż warzyw jest przed świętami ogromna, równie dużo jest kupujących. Wszystkie warzywa są w "normalnej" cenie lub kosztują mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

W tym roku warzywa i owoce tańsze w okresie przedświątecznym

"Ogólnie jest tanio, poza cenami ogórków, które jak na tę porę roku są wyjątkowo drogie, cena krajowych (spod osłon) dochodzi do 18-19 zł/kg, importowane są tylko nieco tańasze 17-18 zł/kg" - powiedział Kmera. Wyjaśnił, że ceny te spowodowane są złą pogodą - w Hiszpanii, Turcji, Grecji jest zimno.

Z analizy koszyka warzyw krajowych (stan na 17 grudnia - PAP) wynika, że kapusta jest o ok. 60 proc. tańsza niż w ub.r. (kosztuje 0,7 - 0,9 zł/kg), ziemniaki irga - o 48 proc. tańsze (0,8-1,2 zł/kg), marchew - 40 proc. (0,75 - 1,3 zł/kg), cebula - kosztuje 36 proc. mniej (0,75 0 1,2 zł/kg). Najwyższej klasy pomidory malinowe ze szklarni kosztują 19-27 zł/kg (+ 4,6 proc.). Natomiast drogie są ogórki, za kwaszone trzeba zapłacić w hurcie 11-12 zł/kg, tj. o 35 proc. więcej, a za świeże krajowe spod osłon - 18-21 zł/kg (+ 38 proc.).

Ogółem koszyk warzyw krajowych jest droższy w stosunku do ubiegłorocznego o 4,2 proc., właśnie za sprawą cen ogórków, których spożywamy relatywnie dużo - wyjaśnił ekspert rynku. Jak zauważył, ceny hurtowe różnią się od tych w sklepach czy na bazarach i zapewne w wielu przypadkach konsument będzie przekonany, że produkty podrożały za sprawą narzucanych marż.

Podobna tendencja jest w przypadku warzyw importowanych. Najbardziej podrożały ogórki - aż o 87,5 proc. r/r , kosztują one 12-17 zł/kg w hurcie. Drożej trzeba zapłacić za pomidory koktajlowe (33 proc.) czy bakłażany (21 proc.); tańsze są kalafiory (o 45 proc. r/r), pomidory gałązkowe (o 42 proc. r/r). W sumie cały koszyk warzyw importowanych jest o ok. 9,6 proc. droższy niż w połowie grudnia 2024 r. - poinformował Kmera.

Tańsze cytrusy przed Świętami

Tanie są cytrusy, ich ceny są zróżnicowane i zależą od odmiany. Mandarynki kosztują 4-12 zł/kg, pomarańcze deserowe 6-7 zł/kg, nowa odmiana pomarańczy w kolorze blado-czekoladowym - to wydatek 10 zł za/kg. Dużo jest melonów, ich cena nie zmieniła się od ubiegłego roku.

Kończą się winogrona sprowadzane z Włoch, które uważane są za najsmaczniejsze; były one tańsze niż przed rokiem. W zamian pojawiają się winogrona sprowadzane z Chile i Peru w cenie 10-12 zł/kg. W Broniszach sprzedawane są także greckie winogrona rodzynkowe, które kosztują 20 zł/kg. Dużo jest borówek amerykańskich sprowadzanych w Peru, w cenie 40-45 zł/kg. Cały koszyk importowanych owoców jest tańszy niż przed rokiem o ok. 11,5 proc.

Z krajowych owoców w stałej sprzedaży są jabłka i gruszki, które stosunku do ubiegłego roku są tańsze o ok. 10 proc. Jabłka w zależności od odmiany kosztują 2-3 zł/kg, a gruszki ok. 4,5 zł/kg.

Przed świętami sprzedawcy oferują bogaty asortyment bakalii. Dość drogie są orzechy laskowe, ich cena zależy od wielkości - od odmian drobnych, po "smocze pazury", kosztują one - 14-19 zł/kg. Dużo większy rozstrzał cenowy jest w przypadku orzechów włoskich; najmniejsze orzechy można już kupić już za 5 zł/kg, ale za "grubego Jacka" trzeba już zapłacić ponad 40 zł/kg.

Są też różne suszone owoce, np. krajowe śliwki wędzone dymem kosztują 12 zł/kg, śliwki suszone bez pestek 16-18 zł/kg , jabłka suszone - 15 zł/kg, suszone gruszki - 16 zł/kg. Oferowane są mieszanki kompotowe z suszonych owoców, ich cena - to 5-10 zł za opakowanie - wyliczał Kmera.

Rynek Hurtowy w Broniszach jest najważniejszym miejscem zaopatrzenia w owoce, warzywa, artykuły spożywcze dla sklepów owocowo-warzywnych, restauracji, hoteli, placówek zbiorowego żywienia i miejsce sprzedaży dla 8 tysięcy polskich, lokalnych producentów oraz 400 importerów i hurtowników owoców i warzyw.