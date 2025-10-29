"Obecność tu pozwala współtworzyć globalne trendy i wpływać na kierunek rozwoju technologii, budować wizerunek Polski jako kraju innowacji oraz uczestniczyć w rozmowach o bezpieczeństwie świata i Europy" - powiedział, cytowany w komunikacie, prezes PAIH Andrzej Dycha.

Jak podano w komunikacie, szczególnie zainteresowane współpracą z Doliną Krzemową mogą być polskie start-upy technologiczne, polskie firmy IT i software, z branży kosmicznej, sztucznej inteligencji, deep tech, biotechnologii oraz medtech, a także branża gier i rozrywki cyfrowej czy zielone technologie.

Polskie firmy będą mogły łatwiej nawiązać kontakty z technologicznymi przedsiębiorstwami z Doliny Krzemowej

"Polskie firmy z sukcesem rozwijają działalność na rynku USA (...). Firmy takie jak Gastop, Medcom, Diagnomatic, Reality Unit czy Farada Group pokazują, że przy odpowiednim wsparciu i dobrze przygotowanej strategii ekspansji, polskie technologie i rozwiązania mogą z powodzeniem konkurować z najlepszymi na świecie" - napisano w komunikacie.

Jak dodano, Gastop – producent systemów kontroli dostępu – w ciągu pięciu lat zrealizował ponad 20 umów eksportowych w USA o łącznej wartości 4,4 mln złotych. Diagnomatic – specjalizujący się w komputerowej diagnostyce obrazowej - zwiększył udział sprzedaży do ponad 30 proc. globalnego obrotu w ciągu zaledwie kilku lat.

Biuro w San Francisco dołącza do istniejącej sieci PAIH w USA. W Stanach Zjednoczonych PAIH posiada obecnie 4 operacyjnie działające Zagraniczne Biura Handlowe - w Nowym Jorku, Chicago, Houston oraz nowo otwartą siedzibę w Dolinie Krzemowej.