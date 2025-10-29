29 października wydarzy się w Polsce

  • O godz. 11 Senat rozpocznie dwudniowe posiedzenie, podczas którego zajmie się m.in. nowelizacjami ustaw o sądach powszechnych, zawodzie pielęgniarki i położnej, ochronie ludności oraz aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami.
  • W Kraśniku minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz weźmie udział w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę nowej fabryki amunicji 155 mm w zakładach MESKO.
  • W Warszawie podpisane zostanie porozumienie między GE Aerospace a Wojskowymi Zakładami Lotniczymi Nr 2 dotyczące obsługi technicznej silników wojskowych.
  • Sąd Rejonowy w Kielcach rozpozna zażalenie na decyzję o umorzeniu śledztwa w sprawie śmierci 8-letniego Kamilka z Częstochowy.

29 października wydarzy się na świecie

  • Prezydent USA Donald Trump kontynuuje wizytę w Korei Południowej, gdzie spotka się z prezydentem Li Dze Mjungiem i amerykańskimi żołnierzami. W czwartek ma rozmawiać z przywódcą Chin Xi Jinpingiem podczas szczytu APEC.
  • W Holandii odbywają się wybory parlamentarne — trzecie w ciągu pięciu lat. Faworytem sondaży jest Partia Wolności Geerta Wildersa, jednak stworzenie stabilnej większości będzie trudne.

29 października wydarzyło się w historii

  • 208 lat temu (1817) urodził się Antoni Bronikowski – poeta, tłumacz i filolog klasyczny.
  • 201 lat temu (1824) przyszedł na świat malarz Juliusz Kossak.
  • 122 lata temu (1903) urodził się poeta i eseista Mieczysław Jastrun.
  • 116 lat temu (1909) powstało Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (TOPR).
  • 101 lat temu (1924) urodził się Zbigniew Herbert, jeden z najwybitniejszych polskich poetów XX wieku.
  • 95 lat temu (1930) ustanowiono Krzyż i Medal Niepodległości.