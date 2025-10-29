29 października wydarzy się w Polsce
- O godz. 11 Senat rozpocznie dwudniowe posiedzenie, podczas którego zajmie się m.in. nowelizacjami ustaw o sądach powszechnych, zawodzie pielęgniarki i położnej, ochronie ludności oraz aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami.
- W Kraśniku minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz weźmie udział w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod budowę nowej fabryki amunicji 155 mm w zakładach MESKO.
- W Warszawie podpisane zostanie porozumienie między GE Aerospace a Wojskowymi Zakładami Lotniczymi Nr 2 dotyczące obsługi technicznej silników wojskowych.
- Sąd Rejonowy w Kielcach rozpozna zażalenie na decyzję o umorzeniu śledztwa w sprawie śmierci 8-letniego Kamilka z Częstochowy.
29 października wydarzy się na świecie
- Prezydent USA Donald Trump kontynuuje wizytę w Korei Południowej, gdzie spotka się z prezydentem Li Dze Mjungiem i amerykańskimi żołnierzami. W czwartek ma rozmawiać z przywódcą Chin Xi Jinpingiem podczas szczytu APEC.
- W Holandii odbywają się wybory parlamentarne — trzecie w ciągu pięciu lat. Faworytem sondaży jest Partia Wolności Geerta Wildersa, jednak stworzenie stabilnej większości będzie trudne.
29 października wydarzyło się w historii
- 208 lat temu (1817) urodził się Antoni Bronikowski – poeta, tłumacz i filolog klasyczny.
- 201 lat temu (1824) przyszedł na świat malarz Juliusz Kossak.
- 122 lata temu (1903) urodził się poeta i eseista Mieczysław Jastrun.
- 116 lat temu (1909) powstało Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (TOPR).
- 101 lat temu (1924) urodził się Zbigniew Herbert, jeden z najwybitniejszych polskich poetów XX wieku.
- 95 lat temu (1930) ustanowiono Krzyż i Medal Niepodległości.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję