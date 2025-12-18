Mimo wpadki czeskiej spółki Regiojet, która od 14 grudnia nie uruchomiła blisko połowy zapowiadanych kursów, w najbliższym czasie trzeba się spodziewać rozwoju siatki prywatnych połączeń, w tym międzynarodowych. Inny przewoźnik z Czech – Leo Express, który od kilku lat uruchamia kursy z Pragi do Krakowa a od 1 marca wydłuży je do Warszawy, teraz zapowiada start długiego, międzynarodowego połączenia przez trzy kraje – Polskę, Czechy i Niemcy. 25 czerwca 2026 r. pociągi tego przewoźnika zaczną kursować na trasie: Przemyśl, Rzeszów, Kraków, Katowice, Ostrawa, Praga, Drezno, Lipsk, Frankfurt, Lotnisko Frankfurt.

Leo Express twierdzi, że to będzie jedno z najdłuższych połączeń w Europie. Skład będzie wyruszał z Przemyśla o godz. 13.31. W Krakowie pojawi się o godz. 16.30, w Pradze o 23.20, w Lipsku o 2.50 a we Frankfurcie o 7.20. Pół godziny później dotrze do stacji przy lotnisku we Frankfurcie. W drogę powrotną pociąg wyruszy stamtąd o godz. 8.27. Wyjątkiem będzie poniedziałek, kiedy start zaplanowano o godz. 12.27. Do Katowic skład dotrze o godz. 22.26, do Krakowa o 23.28 a do Przemyśla o 2.23. Poniedziałki przyjazd do tych stacji zaplanowano cztery godziny później.

W Polsce skład będzie dostępny tylko w ruchu międzynarodowym, co oznacza, że nie będzie można nim przejechać np. z Przemyśla do Krakowa. W pociągu dostępne będą miejsca siedzące, miejsca do leżenia oraz usługa gastronomiczna. Sprzedaż na to połączenie już się rozpoczęła. Bilety na całym odcinek zaczynają się od 48 zł.

Nowe połączenia kolejowe uruchamia też PKP Intercity

Jak słyszymy od ekspertów, skład będzie nastawiony w dużej części na pasażerów z Ukrainy, którzy masowo wjeżdżają do naszego kraju przez przejście w Medyce i dalej jadą do Przemyśla. Połączenie w dużym stopniu będzie wykorzystywane na krótszych odcinkach np. z Krakowa do Pragi czy z Pragi do Niemiec. Dla pasażerów z Polski na pewno powstaje jednak interesujące połączenie do Drezna, Lipska czy Frankfurtu.

Jednocześnie połączenia do naszych zachodnich sąsiadów rozwija spółka PKP Intercity. 14 grudnia po wielu latach przerwy pociągi tego przewoźnika znowu zaczęły dojeżdżać do Lipska. Do tego miasta dojeżdżają dwa pociągi – IC "Saxonia" z Krakowa przez Opole, Wrocław i "Via Regia" z Przemyśla przez Rzeszów, Kraków, Katowice, Opole, Wrocław.