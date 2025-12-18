Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał, że przeciętne wynagrodzenie w przedsiębiorstwach w listopadzie wzrosło o 7,1 proc. w porównaniu do poprzedniego roku, a zatrudnienie spadło o 0,8 proc.
Poniżej dane za listopad i ich odniesienie do konsensusów PAP Biznes.
|w PLN
|zmiana rdr (w proc.)
|zmiana mdm (w proc.)
|WYNAGRODZENIE w XI
|9078,16
|7,1
|2,4
|konsensus PAP na XI
|6,3
|1,6
|dane za X
|6,6
|1,3
|w tys.
|zmiana rdr (w proc.)
|zmiana mdm (w proc.)
|ZATRUDNIENIE w XI
|-0,8
|0,1
|konsensus PAP na XI
|-0,9
|0,0
|dane za X
|-0,8
|-0,1
