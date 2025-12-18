Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał, że przeciętne wynagrodzenie w przedsiębiorstwach w listopadzie wzrosło o 7,1 proc. w porównaniu do poprzedniego roku, a zatrudnienie spadło o 0,8 proc.

Poniżej dane za listopad i ich odniesienie do konsensusów PAP Biznes.

w PLN zmiana rdr (w proc.) zmiana mdm (w proc.)
WYNAGRODZENIE w XI 9078,16 7,1 2,4
konsensus PAP na XI 6,3 1,6
dane za X 6,6 1,3
w tys. zmiana rdr (w proc.) zmiana mdm (w proc.)
ZATRUDNIENIE w XI -0,8 0,1
konsensus PAP na XI -0,9 0,0
dane za X -0,8 -0,1