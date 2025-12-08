Powielanie zapisów zawartych w aktach prawa wyższego rzędu, wprowadzanie nieuprawnionych zasad oceniania (np. jedynka za brak zeszytu) czy stosowanie średniej ocen jako podstawy do wystawienia not śródrocznych lub rocznych – to najczęściej spotykane w szkolnych statutach błędne lub nadmiernie rozbudowane regulacje. Ale równie często w dokumentach pojawiają się nieprawidłowe zapisy dotyczące wyglądu uczniów. Bo, choć art. 99 prawa oświatowego pozwala określać w statutach ogólne zasady ich ubioru, nie daje szkołom prawa do ingerowania w prywatną sferę decyzji dotyczących wyglądu, takich jak fryzura czy sposób stylizacji.

– Nieprawidłowe jest już samo regulowanie wyglądu uczniów, nie chodzi tu zatem tylko o przepisy najbardziej restrykcyjne – podkreśla Łukasz Korzeniowski, przedstawiciel Stowarzyszenia na rzecz Praworządności w Szkołach "Stowarzyszenie Umarłych Statutów" (SUS).