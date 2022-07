Zasada ciągłości, która jest jedną z nadrzędnych w rachunkowości, wskazuje, że dane z bilansu zamknięcia powinny być punktem wyjścia przy otwieraniu ksiąg rachunkowych. Oznacza to, że dane, którymi otwarto księgi na początku roku, należy potraktować jako wstępne informacje i skorygować je tak, aby były spójne z informacjami ustalonymi na potrzeby sprawozdania finansowego za 2021 r. Zgodnie z art. 12 ustawy o rachunkowości księgi rachunkowe należy ostatecznie otworzyć w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Dane wynikające z zatwierdzonego sprawozdania nie podlegają zmianom, zatem są uznawane za ostateczne wartości, którymi należy rozpocząć prowadzenie ksiąg rachunkowych. Jednak bardzo często występują różnice między wartościami wstępnymi a danymi ustalonymi w ostateczny sposób. Wynika to przede wszystkim z metodologii sprawozdania finansowego. Do 15 stycznia, bo wtedy należało otworzyć księgi, nie dysponowaliśmy większością informacji dotyczących tego, co działo się pod koniec 2021 r., oraz nie było jeszcze dostępnych danych związanych z wyceną. Wszystko, co wydarzyło się na początku tego roku, w konsekwencji spowodowało wzrost cen wszystkich czynników produkcji oraz problemy finansowe kontrahentów. To zaś wymusiło w większym stopniu niż w poprzednich latach tworzenie odpisów i ujmowanie rezerw związanych z ryzykami działalności. Dlatego teraz należy wnikliwie przenalizować te obszary i sprawdzić, czy technicznie dane dobrze zostały przeniesione.