Jak rozliczyć okres przed wejściem w estoński CIT i zaprezentować dane porównawcze?

Nawet jeśli podatnik wybierze ryczałt od dochodów spółek np. od 1 maja 2025 r., to sprawozdanie finansowe na koniec roku obrotowego musi objąć okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r. Nie sporządza się go więc tylko, jak twierdzą organy podatkowe, za okres od 1 maja do 31 grudnia. – Stanowisko fiskusa nastręcza wielu problemów, zamiast je eliminować – twierdzi Natalia Kamińska-Kubiak z Grant Thornton. Powstają bowiem wątpliwości, jak traktować okres od początku roku obrotowego do dnia poprzedzającego wejście w ryczałt, jak poprawnie zaprezentować dane porównawcze i co złożyć do Krajowego Rejestru Sądowego. Podatnicy mają też dylemat, czy sprawozdanie za ten czas podlega badaniu przez biegłego rewidenta. Ten spór dotyczy, jak wcześniej wspomniałam, spółek, które przechodzą na estoński CIT nie od początku roku obrotowego, lecz w jego trakcie. Muszą wtedy spełnić warunki z art. 28j ust. 5 ustawy o CIT i „na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego pierwszy miesiąc opodatkowania ryczałtem zamknąć księgi rachunkowe oraz sporządzić sprawozdanie finansowe zgodnie z przepisami o rachunkowości”.