Jeden plik XML sprawozdania finansowego może być opatrzony różnymi rodzajami podpisów. Ponadto podpis kwalifikowany może zostać złożony jako podpis otoczony (podpis wewnętrzny ‒ zawarty w samym podpisanym pliku), podpis otaczający (wtedy tworzony jest osobny plik XADES, zawierający w sobie plik podpisywanego dokumentu oraz sumy kontrolne, dane podpisu), a także podpis zewnętrzny (wówczas tworzony jest osobny plik XADES, zawierający nazwę podpisywanego dokumentu, sumy kontrolne i dane podpisu; jest on powiązany z podpisanym dokumentem). Także takie trzy formy przewidziane są dla podpisu osobistego. W związku z tym trzeba uważać na kolejność podpisu, bo może to potem rodzić problemy przy składaniu sprawozdania do Krajowego Rejestru Sądowego.