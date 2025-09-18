Zmiana prawa to za mało, by zatrzymać mobbing – przekonuje Państwowa Inspekcja Pracy. Równolegle z pracami nad projektem nowelizacji kodeksu pracy, PIP prowadzi cykl ogólnopolskich konferencji poświęconych zagrożeniom psychospołecznym w miejscu pracy. Ich efektem ma być Kodeks Dobrych Praktyk – zestaw sprawdzonych rozwiązań i rekomendacji, które firmy będą mogły wdrażać niezależnie od przepisów prawa.

– Inspektorzy PIP na co dzień są obecni w zakładach pracy, wśród pracowników, związkowców i społecznych inspektorów pracy. Można powiedzieć, że są papierkiem lakmusowym, który wykrywa najważniejsze problemy dla osób świadczących pracę – tłumaczy główny inspektor pracy Marcin Stanecki.

Z doświadczeń inspekcji wynika, że coraz większym wyzwaniem są zagrożenia psychospołeczne. – Potwierdzają to skargi kierowane do PIP. Nie możemy być bierni, dlatego w tym roku w całej Polsce organizujemy kilkanaście konferencji poświęconych mobbingowi, dyskryminacji i wykluczeniu – dodaje.

Spotkania gromadzą przedstawicieli firm, organizacji społecznych, związków zawodowych i ekspertów. – Chcemy uświadomić pracodawcom i pracownikom, jakie są skutki zagrożeń psychospołecznych i pokazać metody ich ograniczania. Konferencje są też miejscem prezentacji sprawdzonych rozwiązań, wymiany doświadczeń i kontaktów – wyjaśnia Stanecki.

Podsumowaniem cyklu ma być Kodeks Dobrych Praktyk – kompendium wiedzy dla pracodawców i pracowników. – Dobre praktyki najczęściej funkcjonują obok obowiązujących przepisów antymobbingowych. Dotyczą komunikacji w firmie, przejrzystych procedur, kultury pracy. Jestem przekonany, że będą aktualne niezależnie od treści przepisów. Te dwie ścieżki – prawo i dobre praktyki – powinny się uzupełniać – zaznacza szef PIP.

Rząd przyjął deregulacyjny projekt nowelizacji m.in. Kodeksu pracy. Co się zmieni?
Rząd przyjął deregulacyjny projekt nowelizacji m.in. Kodeksu pracy. Co się zmieni?

Zobacz również

Nie tylko prawo, ale i kultura pracy

Stanecki podkreśla, że samo prawo nie wystarczy. – Same regulacje prawne nie rozwiążą problemu związanego z nasilającym się w ostatnich latach w Polsce zjawiskiem mobbingu. Ważna jest zmiana mentalna, zmiana postaw i relacji międzyludzkich – mówi.

Z danych Inspekcji wynika, że liczba porad dotyczących mobbingu rośnie z roku na rok. Inspektorzy pomagają pracownikom m.in. w identyfikowaniu przypadków nękania, zbieraniu dowodów i kierowaniu spraw do sądu.

Jednocześnie PIP obserwuje coraz częstsze nadużywanie pojęcia mobbingu. – Niektórzy pracownicy używają tego pojęcia w sytuacjach, gdy nie dostali urlopu w wybranym terminie czy zostali poproszeni o nadgodziny – zauważa Stanecki.

Dlatego każde zgłoszenie wymaga indywidualnego podejścia. – Zdarzają się drastyczne przykłady nękania, które wymagają wnikliwej analizy. Musimy ważyć racje obu stron, zwłaszcza gdy mamy do czynienia tylko z relacją pracownika i brakiem dowodów – dodaje.