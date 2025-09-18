Dzień wolny za Wszystkich Świętych należy się każdemu pracownikowi. Ale termin jego udzielenia zależy od okresu rozliczeniowego i decyzji pracodawcy. Sprawdzamy, kiedy realnie można liczyć na długi weekend.

W 2025 r. uroczystość Wszystkich Świętych przypadnie w sobotę. Zgodnie z Kodeksem pracy oznacza to, że pracownikom należy się dodatkowy dzień wolny. Pytanie tylko: czy będzie można go odebrać już w piątek 31 października, a tym samym przedłużyć sobie weekend na rodzinne wyjazdy i odwiedziny na cmentarzach?

Lista dni wolnych w 2025 roku – co się zmienia?

Zasady regulujące dni ustawowo wolne od pracy zawiera ustawa z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. 2025 poz. 296). To właśnie w niej znajdziemy pełny katalog świąt, które co roku „zabierają” dzień roboczy.

W 2025 r. tych dni będzie wyjątkowo sporo – po raz pierwszy wolna stanie się również Wigilia, która została dodana do listy po głośnej debacie w Sejmie. To oznacza dodatkowy oddech w grudniu, ale wcześniej pojawia się problem listopada.

Zgodnie z ustawą o dniach wolnych od pracy, w 2025 r. Polacy mają 14 dni ustawowo wolnych. Po raz pierwszy w historii do katalogu dołączyła Wigilia Bożego Narodzenia – 24 grudnia:

1 stycznia (środa) – Nowy Rok

– Nowy Rok 6 stycznia (poniedziałek) – Święto Trzech Króli

– Święto Trzech Króli 20 kwietnia (niedziela) – pierwszy dzień Wielkanocy

– pierwszy dzień Wielkanocy 21 kwietnia (poniedziałek) – drugi dzień Wielkanocy

– drugi dzień Wielkanocy 1 maja (czwartek) – Święto Pracy

– Święto Pracy 3 maja (sobota) – Święto Konstytucji 3 Maja

– Święto Konstytucji 3 Maja 8 czerwca (niedziela) – Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki)

– Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki) 19 czerwca (czwartek) – Boże Ciało

– Boże Ciało 15 sierpnia (piątek) – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

– Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny 1 listopada (sobota) – Wszystkich Świętych

– Wszystkich Świętych 11 listopada (wtorek) – Narodowe Święto Niepodległości

– Narodowe Święto Niepodległości 24 grudnia (środa) – Wigilia Bożego Narodzenia (NOWOŚĆ)

– Wigilia Bożego Narodzenia (NOWOŚĆ) 25 grudnia (czwartek) – pierwszy dzień Bożego Narodzenia

– pierwszy dzień Bożego Narodzenia 26 grudnia (piątek) – drugi dzień Bożego Narodzenia

Dzień wolny za święto w sobotę – co mówi Kodeks pracy?

Art. 130 § 2 Kodeksu pracy jest jasny: każde święto przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Przekładając to na codzienny język – jeśli święto wypada w sobotę, a więc dzień i tak wolny dla wielu zatrudnionych, pracodawca musi wyznaczyć dodatkowe wolne w innym terminie.

To gwarancja, że pracownik nie straci prawa do odpoczynku i nie będzie pracował dłużej, niż przewidują przepisy.

Można powiedzieć, że ustawodawca zostawił tu „furtkę bezpieczeństwa” – święto nie przepada, tylko przesuwa się w kalendarzu pracy.

Piątek 31 października 2025 czy późniejszy termin?

Kluczowe jest pytanie: czy dzień wolny można odebrać już w piątek, czyli tuż przed Wszystkimi Świętymi? Tutaj decydujący jest okres rozliczeniowy przyjęty w danym zakładzie pracy:

w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym – wolne powinno być udzielone w listopadzie, czyli już po święcie. Istnieje kilka atrakcyjnych opcji zagospodarowania takiego dnia, o czym piszemy niżej;

– wolne powinno być udzielone w listopadzie, czyli już po święcie. Istnieje kilka atrakcyjnych opcji zagospodarowania takiego dnia, o czym piszemy niżej; w dłuższych okresach rozliczeniowych (np. kwartalnych) – pracodawca ma większą swobodę i może zaplanować wolne nawet w piątek 31 października.

Ostateczna decyzja należy więc do pracodawcy, który zapisuje ją w regulaminie pracy, zarządzeniu lub harmonogramie. Coraz częściej spotyka się też praktykę, że to pracownik może wybrać z kilku proponowanych terminów – i to rozwiązanie w praktyce bywa najwygodniejsze dla obu stron.

Kiedy najlepiej odebrać wolne w listopadzie?

Jeśli w firmie nie ma możliwości udzielenia dnia wolnego w piątek 31 października, warto rozważyć jego odbiór w kolejnym tygodniu. Praktyka wielu zakładów pracy pokazuje, że najczęściej wybierane są poniedziałki – np. 3 lub 10 listopada 2025 r. – co pozwala przedłużyć weekend i realnie odpocząć. Takie rozwiązanie jest wygodne zarówno dla pracowników, jak i pracodawców, ponieważ nie dezorganizuje pracy w środku tygodnia. Alternatywą mogą być także piątki (7 lub 14 listopada), które umożliwiają stworzenie dłuższego weekendu bez konieczności brania dodatkowych dni urlopu.

Innymi słowy – nawet jeśli nie uda się uzyskać wolnego w październiku, listopad daje kilka atrakcyjnych dat, które warto „upolować” w grafiku.

A co, jeśli pracodawca nie da wolnego za 1 listopada 2025?

Brak wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego za święto przypadające w sobotę jest traktowany jako wykroczenie przeciwko prawom pracownika.

Zgodnie z art. 281 § 1 Kodeksu pracy, pracodawca, który narusza przepisy o czasie pracy, podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł. Kontrole w tym zakresie prowadzi Państwowa Inspekcja Pracy, a pracownicy mogą zgłaszać nieprawidłowości anonimowo.

To oznacza, że dla firm bezpieczniej jest zaplanować dodatkowe wolne z wyprzedzeniem, zamiast ryzykować spór i potencjalną karę finansową.

Wolne za święto 1 listopada. Dlaczego to ważne dla pracowników?

Choć dla wielu osób dzień wolny za 1 listopada to jedynie formalność, w praktyce ma on ogromne znaczenie. Piątkowe wolne może oznaczać:

łatwiejszą organizację wyjazdu na groby bliskich,

mniej zatłoczone drogi i dworce w sam dzień święta,

realną szansę na przedłużony weekend w gronie rodziny.

