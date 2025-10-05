W 2025 roku Wszystkich Świętych przypada w sobotę, co zgodnie z Kodeksem pracy oznacza dodatkowy dzień wolny. Firmy właśnie ustalają, kiedy go wyznaczyć – 31 października (piątek) czy 3 listopada (poniedziałek). Nie każdy jednak przedłuży sobie weekend, bo termin odbioru zależy od sposobu rozliczania czasu pracy. Sprawdzamy aktualne przepisy i praktykę pracodawców.

Na skróty: kluczowe informacje

Święto: 1 listopada 2025 (sobota)

1 listopada 2025 (sobota) Dzień wolny: obowiązkowy dla wszystkich pracowników etatowych

obowiązkowy dla wszystkich pracowników etatowych Najczęstsze terminy odbioru: 31 października lub 3 listopada

31 października lub 3 listopada Podstawa prawna: art. 130 §2 Kodeksu pracy

art. 130 §2 Kodeksu pracy Kto nie skorzysta: osoby pracujące w systemach bez sobót lub na zlecenie

Coraz więcej firm informuje o planach odbioru wolnego za 1 listopada. Z danych PIP wynika, że większość zakładów rozważa piątek 31 października 2025 r. jako dzień wolny, choć niektóre przesuną go na poniedziałek 3 listopada. PIP przypomina, że decyzja należy do pracodawcy, ale pracownik musi zostać poinformowany z wyprzedzeniem.

Jakie dni wolne od pracy będą w 2025 roku (i co się zmieniło)?

Zasady regulujące dni ustawowo wolne od pracy zawiera ustawa z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. 2025 poz. 296). To właśnie w niej znajdziemy pełny katalog świąt, które co roku „zabierają” dzień roboczy.

W 2025 r. tych dni będzie wyjątkowo sporo – po raz pierwszy wolna stanie się również Wigilia, która została dodana do listy po głośnej debacie w Sejmie. To oznacza dodatkowy oddech w grudniu, ale wcześniej pojawia się problem listopada.

Zgodnie z ustawą o dniach wolnych od pracy, w 2025 r. Polacy mają 14 dni ustawowo wolnych. Po raz pierwszy w historii do katalogu dołączyła Wigilia Bożego Narodzenia – 24 grudnia:

1 stycznia (środa) – Nowy Rok

– Nowy Rok 6 stycznia (poniedziałek) – Święto Trzech Króli

– Święto Trzech Króli 20 kwietnia (niedziela) – pierwszy dzień Wielkanocy

– pierwszy dzień Wielkanocy 21 kwietnia (poniedziałek) – drugi dzień Wielkanocy

– drugi dzień Wielkanocy 1 maja (czwartek) – Święto Pracy

– Święto Pracy 3 maja (sobota) – Święto Konstytucji 3 Maja

– Święto Konstytucji 3 Maja 8 czerwca (niedziela) – Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki)

– Zesłanie Ducha Świętego (Zielone Świątki) 19 czerwca (czwartek) – Boże Ciało

– Boże Ciało 15 sierpnia (piątek) – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

– Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny 1 listopada (sobota) – Wszystkich Świętych

– Wszystkich Świętych 11 listopada (wtorek) – Narodowe Święto Niepodległości

– Narodowe Święto Niepodległości 24 grudnia (środa) – Wigilia Bożego Narodzenia (NOWOŚĆ)

– Wigilia Bożego Narodzenia (NOWOŚĆ) 25 grudnia (czwartek) – pierwszy dzień Bożego Narodzenia

– pierwszy dzień Bożego Narodzenia 26 grudnia (piątek) – drugi dzień Bożego Narodzenia

Co mówi Kodeks pracy o dniu wolnym za święto w sobotę?

Art. 130 § 2 Kodeksu pracy jest jasny: każde święto przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Przekładając to na codzienny język – jeśli święto wypada w sobotę, a więc dzień i tak wolny dla wielu zatrudnionych, pracodawca musi wyznaczyć dodatkowe wolne w innym terminie.

To gwarancja, że pracownik nie straci prawa do odpoczynku i nie będzie pracował dłużej, niż przewidują przepisy.

Można powiedzieć, że ustawodawca zostawił tu „furtkę bezpieczeństwa” – święto nie przepada, tylko przesuwa się w kalendarzu pracy.

Najczęstsze pytania o wolne za 1 listopada

Czy każdy dostanie dzień wolny za 1 listopada?

Nie. Obowiązek dotyczy pracowników etatowych – osoby na umowie zlecenie lub B2B nie mają ustawowego prawa do dnia wolnego.

Czy można wziąć wolne w piątek 31 października?

Tak, jeśli pracodawca wyznaczy ten termin w grafiku lub w regulaminie pracy.

Czy pracodawca może odmówić?

Nie może zrezygnować z udzielenia dnia wolnego – to naruszenie prawa pracy, które kontroluje PIP.

Kiedy można odebrać dzień wolny za 1 listopada 2025 – piątek czy poniedziałek?

Kluczowe jest pytanie: czy dzień wolny można odebrać już w piątek, czyli tuż przed Wszystkimi Świętymi? Tutaj decydujący jest okres rozliczeniowy przyjęty w danym zakładzie pracy:

w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym – wolne powinno być udzielone w listopadzie, czyli już po święcie. Istnieje kilka atrakcyjnych opcji zagospodarowania takiego dnia, o czym piszemy niżej;

– wolne powinno być udzielone w listopadzie, czyli już po święcie. Istnieje kilka atrakcyjnych opcji zagospodarowania takiego dnia, o czym piszemy niżej; w dłuższych okresach rozliczeniowych (np. kwartalnych) – pracodawca ma większą swobodę i może zaplanować wolne nawet w piątek 31 października.

W praktyce to właśnie pracodawca rozdaje karty. To on decyduje, czy wolne przypadnie w ostatni piątek października, co pozwoli stworzyć długi weekend, czy przesunie je na późniejsze terminy w listopadzie. Dlatego warto już dziś dopytać w kadrach, jakie plany ma Twoja firma. Coraz częściej spotyka się też praktykę, że to pracownik może wybrać z kilku proponowanych terminów – i to rozwiązanie w praktyce bywa najwygodniejsze dla obu stron.

Który dzień w listopadzie najbardziej opłaca się wybrać na wolne?

Jeśli w firmie nie ma możliwości udzielenia dnia wolnego w piątek 31 października, warto rozważyć jego odbiór w kolejnym tygodniu. Praktyka wielu zakładów pracy pokazuje, że najczęściej wybierane są poniedziałki – np. 3 lub 10 listopada 2025 r. – co pozwala przedłużyć weekend i realnie odpocząć. Takie rozwiązanie jest wygodne zarówno dla pracowników, jak i pracodawców, ponieważ nie dezorganizuje pracy w środku tygodnia. Alternatywą mogą być także piątki (7 lub 14 listopada), które umożliwiają stworzenie dłuższego weekendu bez konieczności brania dodatkowych dni urlopu.

Najbardziej prawdopodobne terminy wolnego za 1 listopada 2025:

piątek 31 października – dla firm z dłuższymi okresami rozliczeniowymi,

– dla firm z dłuższymi okresami rozliczeniowymi, poniedziałek 3 listopada – najczęściej wybierana opcja,

– najczęściej wybierana opcja, piątek 7 listopada – alternatywa, by wydłużyć weekend.

Co zrobić, jeśli pracodawca nie da wolnego za 1 listopada?

Brak wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego za święto przypadające w sobotę jest traktowany jako wykroczenie przeciwko prawom pracownika.

Zgodnie z art. 281 § 1 Kodeksu pracy, pracodawca, który narusza przepisy o czasie pracy, podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł. Kontrole w tym zakresie prowadzi Państwowa Inspekcja Pracy, a pracownicy mogą zgłaszać nieprawidłowości anonimowo.

To oznacza, że dla firm bezpieczniej jest zaplanować dodatkowe wolne z wyprzedzeniem, zamiast ryzykować spór i potencjalną karę finansową.

Dlaczego dzień wolny za 1 listopada ma znaczenie dla pracowników?

Choć dla wielu osób dzień wolny za 1 listopada to jedynie formalność, w praktyce ma on ogromne znaczenie. Piątkowe wolne może oznaczać:

łatwiejszą organizację wyjazdu na groby bliskich,

mniej zatłoczone drogi i dworce w sam dzień święta,

realną szansę na przedłużony weekend w gronie rodziny.

