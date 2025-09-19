Rząd zaprezentował swoje priorytety

Berek prezentując w piątek priorytety rządu powiedział, że zostały one ujęte w cztery obszary tematyczne. - Pierwszy z nich to Bezpieczna Polska, bezpieczni Polacy - oświadczył.

Jak mówił, „bezpieczeństwo rozumiemy tutaj szeroko”. - Po pierwsze chodzi o to, żeby Polska była krajem gotowym do zapewnienia bezpieczeństwa w tym wymiarze dosłownym. Do odpierania ewentualnych zagrożeń, do przeciwdziałania tym zagrożeniom, a w razie konieczności do aktywnej obrony - powiedział Berek.

Ale to także - jak dodał - bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo energetyczne i bezpieczeństwo z perspektywy każdej rodziny czyli to, co nazywamy bezpieczeństwem ekonomicznym.

- Bezpieczeństwo to także silna, adekwatna pozycja naszego kraju na arenie międzynarodowej - podkreślił minister.

Berek w każdym z tych obszarów wymienił kilka wybranych priorytetów. - W tym obszarze bezpieczna Polska, bezpieczni Polacy to między innymi wojska dronowe. Do końca przyszłego roku będzie funkcjonował inspektorat wojsk bezzałogowych systemów uzbrojenia, będą funkcjonowały laboratoria dronowe w wybranych jednostkach wojskowych - powiedział minister.

Jak dodał, „w tym priorytecie opisujemy również działania związane z dalszą budową, rozwijaniem Tarczy Wschód, to także program ochrony ludności cywilnej”. - Na te działania związane z ochroną ludności już w przyszłym roku przeznaczamy ponad 17 mld złotych - oświadczył Berek.

Minister zaznaczył, że bezpieczeństwo to także bezpieczeństwo energetyczne. - I tu działania ministra energii, które mają spowodować, że polski system elektroenergetyczny będzie odporny na zagrożenia blackoutowe - powiedział Berek. Bezpieczeństwo ekonomiczne z kolei to, między innymi, niskie ceny energii - dodał.

Blok "sprawne państwo" to reforma sądownictwa

Sprawne państwo oparte o dobrze funkcjonujące instytucje publiczne to jeden z obszarów priorytetowych dla rządu - poinformował w piątek minister ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Maciej Berek. Podkreślił, że filar ten będzie wymagał współpracy międzyresortowej.

Według ministra jednym z czterech priorytetowych dla rządu obszarów będzie filar nazwany „sprawne państwo”. - Państwo sprawne, to państwo przede wszystkim praworządne, oparte o dobrze funkcjonujące instytucje publiczne. To sprawny system sądownictwa, (...) łatwo dostępny system świadczeń zdrowotnych, (...) edukacja i nauka na miarę współczesnych dzisiejszych wyzwań - zaznaczył.

Berek podkreślił, że realizacja zadań, które kryją się pod tym pojęciem, będzie wymagała współpracy międzyresortowej, m.in. ministerstwa cyfryzacji, zdrowia, sprawiedliwości, rodziny, pracy i polityki społecznej, a także edukacji, sportu oraz nauki i szkolnictwa wyższego.

Minister zaznaczył, że punktem wyjścia w tym obszarze ma być przywracanie praworządności. Wśród konkretnych zadań wymienił usprawnienie sądów i prokuratury przez m.in. poszerzenie zakresu spraw, w których mogą orzekać asesorzy czy sędziowie w stanie spoczynku. Ważną rolę w tym procesie mają również odegrać narzędzia cyfrowe.

Jak zapowiedział Berek, dalsza cyfryzacja ma także postępować w obszarze zdrowia. Wśród nowych usług wskazał wprowadzenie centralnej rejestracji e-wizyt, upowszechnianie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz wykorzystanie sztucznej inteligencji.

- Wysoka jakość usług publicznych to także ciąg dalszy prac nad dostępnością żłobków - powiedział Berek. Zadeklarował, że do 2026 r. poziom „użłobkowienia” w gminach ma wynieść nie mniej niż 55 proc. oraz nie mniej niż 60 proc. w 2027 r.

Wśród pozostałych priorytetów Berek wymienił m.in. modernizowanie Orlików oraz wspieranie nauczycieli w efektywnej pracy z dziećmi i młodzieżą.

Rozwój kluczowych inwestycji

Berek wskazał podczas konferencji prasowej, że program rozwoju inwestycji, nad którym pracuje minister finansów i gospodarki obejmuje działania przewidziane do 2035 roku. Będą one wspierać kluczowe inwestycje technologiczne, strategiczne i usługowe. Jak dodał, jedną z najważniejszych jest Centralny Port Komunikacyjny, jako „strategiczna inwestycja infrastrukturalna, która efektywnie zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy”.

Podkreślił, że w postępowaniach inwestycyjnych na przyszły rok przewidziane jest wydatkowanie na ten cel 40 mld zł. W postępowaniach przetargowych położony ma być nacisk na jak największy udział tzw. komponentu krajowego. Według ministra, kontynuowane mają być prace nad uruchomieniem pierwszej elektrowni jądrowej, a także mniejszych jądrowych bloków energetycznych, tzw. SMR-ów oraz zmierzające do „renesansu polskiej kolei”. Według ministra, na kompleksową modernizację taboru przewidziano 16 mld zł.

- Zbudowanych zostanie 600 wagonów, 35 hybrydowych zespołów trakcyjnych, lokomotywy wielonapędowe i nowoczesne składy piętrowe, „które mogą zrewolucjonizować naszą kolej jak Pendolino - podkreślił.

Zmiany w prawie podatkowym

Minister zapowiedział uproszczenie prawa podatkowego. Poinformował, że będzie to robione w dialogu ze stroną społeczną. Resort planuje wprowadzenie zmian w systemie, dzięki którym będzie on "bardziej czytelny i przyjazny dla podatników". Jak dodał, kontynuowane mają być prace nad deregulacją.

- Przyjęliśmy już 146 propozycji Inicjatywy SprawdzaMy. Deklarujemy, że będzie co najmniej 200 punktowych zmian deregulacyjnych" - podsumował Berek.

Nie będzie zakazu sprzedaży alkoholu w wybranych placówkach

W priorytetach rządu nie ma kwestii zakazu sprzedaży alkoholu w wybranych placówkach, w tym na stacjach benzynowych – poinformował w piątek minister ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Maciej Berek. Zapytany o projekt przygotowany przez byłą minister zdrowia Izabelę Leszczynę, który wprowadzał zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych nocą, podkreślił, że był on „głęboko konsultowany” i „wywołał bardzo dużo znaków zapytania”.

– W tej chwili w (...) w procesie rządowym tego projektu nie mamy. Ale problem i dyskusja nad tym jest bardzo prawdziwa. Tam jest bardzo wiele różnych okoliczności. Myślę, że z nową minister zdrowia (Jolantą Sobierańską-Grendą – PAP) będziemy mogli wrócić do tego, jakie decyzje podejmujemy. Nie chcę tego deklarować za panią minister – dodał Berek.